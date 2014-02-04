Важная информация Результаты опроса : Какую криптовалюту можно считать основным соперником Биткоина? Litecoin 1 50.00% Ethereum 1 50.00% Zcash 0 0% Dashcoin 0 0% Другой вариант, с обоснованием точки зрения 0 0%

Ответить Первый пост Сегодня, 23:01 Сегодня, 23:01 Сегодня, 22:12 #1 jurgan Любитель

Имя: Юрий Пол: Мужской Адрес: Украина, Одесская область Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 11.10.2016 Сообщений: 1,398 Благодарностей: 186 КП: 0.066 Аналитический прогноз курса Биткоина на 2017 год

На данный момент мы наблюдаем довольно высокий ажиотаж на рынке криптовалют. Особенно привлекательным является Биткоин. Этот вид крипты является основополагающим. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что именно Bitcoin принадлежит 91 процент всего рынка крипты. В связи с этим, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, какая криптовалюта может стать основным соперником Биткоина?

Напомню, в 2017 году валюте исполнилось 8 лет. За это время крипта пережила несколько довольно существенных всплесков и падений. Но при этом, популярность добычи и торговли Биткоина не снижается, а только растет.

Напомню, что в основе Битка установлен открытый исходный код. Кстати, благодаря его использованию разработчики могут создавать различные форки, этой криптовалюты. Но, для майнинга нам достаточно использовать Ядро Биткоина. Его можно скачать в свободном доступе. Все это позволяет всем желающим самостоятельно добывать криптовалюту. Правда, без специального оборудования вам не обойтись. Раньше использовали стандартные игровые графические видеокарты. Но скорость осуществления расчетов была довольно низкой. Это послужило толчком к развитию майнинг оборудования. Новым инструментом стали ASIC-чипы. Они позволили увеличить скорость операций в несколько сот раз. В своей работе Асики используются специальный шифровальный алгоритм для майнинга Биткоина – SHA-256.

Bitcoin в 2016 году

Прошлый год выдался довольно неординарным и волнительным. В течении 2016 года произошло много событий, которые отразились на общем курсе Биткоина. Правда, несмотря на встряски, курс постепенно рос. Правда основной взлет пришелся на конец года – особенно на последние часы года, когда курс уверенно перевалил за 1000 долларов, и приостановил свой рост на отметке в 1010 – 1020 долларов.

Основные причины роста курса

Как и следовало ожидать, на курс Биткоина оказывает влияние все те же события, что и на мир простой валюты. В частности, референдум в Великобритании (Брексит), выборы в США в целом, и победа Трампа в частности, ограничения на добычу нефти, события в Сирии и Донбассе и так далее.

Кроме этого, важно отметить, что стремительному росту способствует распространение Биткоина в Китае, Африке, Индии, Вьетнаме и Латинской Америке. Этот рост популярности связан с тем, что национальные экономики многих стран мира находятся в очень плачевном состоянии (в том числе и в Украине, где наблюдается самое существенное на всем постсоветском пространстве распространение криптовалют). Соответственно, люди не доверяют ни местным деньгам, ни доллару, который сейчас далек от стабильности. Им нужен инструмент для сохранения своих капиталов, а при позитивном развитии событий – приумножение. Именно этот факт и является основой столь стремительного распространения Биткоина.

В Китае сейчас сконцентрировано более половины добытчиков и держателей криптовалюты. Соответственно, Китай продолжает играть основную роль в развитии и распространении криптовалют.

Несколько основных событий прошлого года

Основным событием нужно считать халвинг Биткоина. После того, как блок был уполовинен до 12.5 ВТС за блок, курс не только не остановился, а вырос до 600-т долларов. Напомню, перед халвингом курс колебался в пределах 450 долларов.

Основной удар по Битку пришелся на 2 августа. В этот день произошла грандиозная кража Биткоинов с Bitfinex. Хакеры похитили 120 тысяч Биткоинов. Да, удар был тяжелый. После этого события произошел откат курса до 480 долларов. Но растерянность на биржах была кратковременной. Уже с начала сень курс начал неуклонно расти.

Прогноз курса Биткоина на 2017 год

Несмотря на то, что в мире нет единства по этому поводу, все же можно выделить несколько основных факторов, на которых сходятся все аналитики.

1. Курс будет явно выше 1000 долларов. Он будет колебаться на протяжении года в пределах от 1000 до 1100 долларов. К концу года он перешагнет рубеж в 1200 долларов.

2. Но, на курсе отразятся некоторые важные события на территории ЕС. В частности, выборы во Франции (весна). Уже сейчас Мари Ле Пен заявляет, что при ее победе стоит ожидать Фрексита. Это довольно больно ударит по всем европейским валютам, в том числе и по евро. На этом фоне следует ожидать активизации курса Биткоина.

3. Осенью состоятся выборы в Германии. Ну, а так как сейчас ЕС существует только благодаря усилиям именно А. Меркель, тогда стоит ожидать довольно серьезных потрясений на многих европейских биржах. Что должно позитивно сказаться на курсе Биткоина.

В связи с этим, многие аналитики: Р. Вер, М. Розак, Э. Мак-Коли, А. Сильберт и так далее, считают, что курс должен преодолеть исторический максимум 2013 года – 1300 долларов. К концу года следует ожидать того, что курс доберется до 2000 долларов. Эти прогнозы способствуют тому, чтобы вложиться в Биток в начале года. Но можно Биткоин и добывать.

Таким образом, как мы видим, перспективы роста курса Биткоина в 2017 году довольно серьезные. Он уверенно может преодолеть показатели 2013 года. При этом, он продолжит укреплять свои позиции на рынке криптовалют. Хотя, мне все же интересно, капитализация какой валюты, первой (после Биткоина) сможет перешагнуть рубеж в 1 миллиард долларов, и когда это произойдет?



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Автор: Jurgan

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru На данный момент мы наблюдаем довольно высокий ажиотаж на рынке криптовалют. Особенно привлекательным является. Этот вид крипты является основополагающим. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что именнопринадлежит 91 процент всего рынка крипты. В связи с этим, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, какая криптовалюта может стать основным соперником Биткоина?Напомню, в 2017 году валюте исполнилось 8 лет. За это время крипта пережила несколько довольно существенных всплесков и падений. Но при этом, популярность добычи и торговли Биткоина не снижается, а только растет.Напомню, что в основе Битка установлен открытый исходный код. Кстати, благодаря его использованию разработчики могут создавать различные форки, этой криптовалюты. Но, для майнинга нам достаточно использовать. Его можно скачать в свободном доступе. Все это позволяет всем желающим самостоятельно добывать криптовалюту. Правда, без специального оборудования вам не обойтись. Раньше использовали стандартные игровые графические видеокарты. Но скорость осуществления расчетов была довольно низкой. Это послужило толчком к развитию майнинг оборудования. Новым инструментом стали. Они позволили увеличить скорость операций в несколько сот раз. В своей работе Асики используются специальный шифровальный алгоритм для майнинга Биткоина – SHA-256.Прошлый год выдался довольно неординарным и волнительным. В течении 2016 года произошло много событий, которые отразились на общем. Правда, несмотря на встряски, курс постепенно рос. Правда основной взлет пришелся на конец года – особенно на последние часы года, когда курс уверенно перевалил за 1000 долларов, и приостановил свой рост на отметке в 1010 – 1020 долларов.Как и следовало ожидать, наоказывает влияние все те же события, что и на мир простой валюты. В частности, референдум в Великобритании (Брексит), выборы в США в целом, и победа Трампа в частности, ограничения на добычу нефти, события в Сирии и Донбассе и так далее.Кроме этого, важно отметить, что стремительному росту способствует распространение Биткоина в Китае, Африке, Индии, Вьетнаме и Латинской Америке. Этот рост популярности связан с тем, что национальные экономики многих стран мира находятся в очень плачевном состоянии (в том числе и в Украине, где наблюдается самое существенное на всем постсоветском пространстве распространение криптовалют). Соответственно, люди не доверяют ни местным деньгам, ни доллару, который сейчас далек от стабильности. Им нужен инструмент для сохранения своих капиталов, а при позитивном развитии событий – приумножение. Именно этот факт и является основой столь стремительного распространения Биткоина.В Китае сейчас сконцентрировано более половины добытчиков и держателей криптовалюты. Соответственно, Китай продолжает играть основную роль в развитии и распространении криптовалют.Основным событием нужно считать халвинг Биткоина. После того, как блок был уполовинен до 12.5 ВТС за блок, курс не только не остановился, а вырос до 600-т долларов. Напомню, перед халвингом курс колебался в пределах 450 долларов.Основной удар по Битку пришелся на 2 августа. В этот день произошла грандиозная кража Биткоинов с Bitfinex. Хакеры похитили 120 тысяч Биткоинов. Да, удар был тяжелый. После этого события произошел откат курса до 480 долларов. Но растерянность на биржах была кратковременной. Уже с начала сень курс начал неуклонно расти.Несмотря на то, что в мире нет единства по этому поводу, все же можно выделить несколько основных факторов, на которых сходятся все аналитики.1. Курс будет явно выше 1000 долларов. Он будет колебаться на протяжении года в пределах от 1000 до 1100 долларов. К концу года он перешагнет рубеж в 1200 долларов.2. Но, на курсе отразятся некоторые важные события на территории ЕС. В частности, выборы во Франции (весна). Уже сейчас Мари Ле Пен заявляет, что при ее победе стоит ожидать Фрексита. Это довольно больно ударит по всем европейским валютам, в том числе и по евро. На этом фоне следует ожидать активизации курса Биткоина.3. Осенью состоятся выборы в Германии. Ну, а так как сейчас ЕС существует только благодаря усилиям именно А. Меркель, тогда стоит ожидать довольно серьезных потрясений на многих европейских биржах. Что должно позитивно сказаться на курсе Биткоина.В связи с этим, многие аналитики: Р. Вер, М. Розак, Э. Мак-Коли, А. Сильберт и так далее, считают, что курс должен преодолеть исторический максимум 2013 года – 1300 долларов. К концу года следует ожидать того, что курс доберется до 2000 долларов. Эти прогнозы способствуют тому, чтобы вложиться в Биток в начале года. Но можно Биткоин и добывать.Таким образом, как мы видим, перспективыдовольно серьезные. Он уверенно может преодолеть показатели 2013 года. При этом, он продолжит укреплять свои позиции на рынке криптовалют. Хотя, мне все же интересно, капитализация какой валюты, первой (после Биткоина) сможет перешагнуть рубеж в 1 миллиард долларов, и когда это произойдет?------------------------------------------------------------------------Автор: JurganАвторские права на статью принадлежат mmgp.ru

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Обзор перспективного партизана - Criaton __________________ Последний раз редактировалось jurgan; Сегодня в 22:26 . Причина: Технические моменты Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 23:01 Сегодня, 23:01 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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