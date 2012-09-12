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Рынок смартфонов к 2020 году вырастет до $355 млрд

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Старый Сегодня, 21:49
#1
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Рынок смартфонов к 2020 году вырастет до $355 млрд
Мировой рынок смартфонов к 2020 г. увеличится на 50% и составит $355 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на исследование IHS Markit.

В настоящее время смартфоны и планшеты занимают более 60% глобального рынка "умной" электроники, что на 17% больше, чем в 2008 г., отмечают исследователи. Ожидается, что к 2020 г. число смартфонов в мире составит 6 млрд штук против 4 млрд к концу 2016 г.

"Мобильные устройства — это сейчас основной источник развлечений для людей и деловой жизни… Смартфон заменил персональные компьютеры в качестве самого значимого ''умного'' устройства, имеющего доступ в интернет", — прокомментировал результаты исследования руководитель IHS Technology Ян Фогг.


По оценкам экспертов, за прошлый год пользователи потратили на мобильные приложения во всем мире $54 млрд, а к 2020 г. траты поднимутся до $74 млрд. Самыми быстрорастущими рынками сбыта станут Африка, Ближний Восток и Латинская Америка.

В IHS Markit считают, что для новых приложений и сервисов существует огромное количество возможностей, в частности, на азиатском рынке, на который приходится более 50% потребительских расходов.

Исследователи предсказали уверенный рост доходов от платежных сервисов и мессенджеров. Прогнозируется, что через четыре года количество смартфонов, поддерживающих возможность оплачивать покупки безналичным способом, превысит 5 млрд штук против 2,7 млрд единиц в 2016 г. Интеграция большого числа устройств, приложений, контента и сервисов будет иметь решающее значение для новой волны роста рынка, отмечают аналитики.

Согласно их ожиданиям мировая аудитория мессенджеров, подобных WhatsApp, вырастет с 5 млрд пользователей в 2016 г. до 7,5 млрд в 2020 г. Год назад количество пользователей WhatsApp перевалило за 1 млрд человек. Тогда участники сервиса отправляли в сутки около 42 млрд сообщений, 1,6 млрд фотографий и 250 млн видеозаписей.
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Старый Сегодня, 21:50
#2
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 30
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Re: Рынок смартфонов к 2020 году вырастет до $355 млрд
Сумашедшие сумы
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