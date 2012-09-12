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Путин заявил о попытке противников Трампа подорвать его легитимность

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Путин заявил о попытке противников Трампа подорвать его легитимность
Они готовы в Вашингтоне организовать Майдан, только бы не дать Трампу вступить в должность, считает президент.

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — В США продолжается острая политическая борьба, целью которой является подрыв легитимности избранного президента, заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены, и они завершились убедительной победой господина Трампа. Тем не менее, в ходе этой борьбы, на мой взгляд, ставится несколько задач, может, их больше, но некоторые из них очевидны. Первая — подорвать легитимность избранного президента США", — сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

При этом огромный ущерб, по его словам, наносится интересам США, «хотят этого те, кто это делает, или нет».

Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность.

https://news.mail.ru/politics/28457791/
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