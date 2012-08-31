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ЦБ: отток капитала из России в 2016 г. - $15,4 млрд Распечатать 17.01.2017 16:07
Чистый отток капитала из России сократился в 2016 г. в 3,7 раза в годовом выражении до $15,4 млрд против $57,5 млрд в 2015 г., сообщает Банк России.
сообщает ЦБ.
Цитата:
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"Масштабное сужение чистого вывоза капитала сложилось главным образом вследствие резкого снижения интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором", -
подчеркивает ЦБ.
Цитата:
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"Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ по итогам 2016 г., по оценке Банка России, составило $22,2 млрд и было значительно ниже уровня 2015 г. ($69,0 млрд). Текущий счет платежного баланса России сформировался под влиянием замедления темпов снижения экспорта товаров в условиях восстановления мировых сырьевых цен при стабилизации импорта товаров и уменьшения дефицита балансов услуг и оплаты труда", -
Отток капитала составил в IV квартале 2016 г. $6,4 млрд, в I квартале - $8,1 млрд, в III квартале - $1,4 млрд. Во II квартале отмечен приток капитала в размере $500 млн.
ЦБ ожидает, что отток капитала из России составит в базовом сценарии на 2017 г. $13 млрд, в 2018 г. - $22 млрд, в 2019 г. - $21 млрд.
Вывоз частного капитала в связи со спросом российских банков и компаний на иностранные активы возобновится в условиях роста доходов банков и компаний и с 2017 г. вновь станет основным источником увеличения оттока частного капитала.
отмечено в декабрьском докладе ЦБ по денежно-кредитной политике.
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"По мере улучшения ситуации в экономике и, следовательно, роста привлекательности России с точки зрения иностранных инвесторов возможности компаний занимать из не затронутых санкциями источников будут расширяться. Масштабы оттока капитала, связанного с чистым сокращением обязательств, в 2017 г. продолжат снижаться, а в 2018-2019 гг. прогнозируется чистое увеличение обязательств перед нерезидентами", -
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