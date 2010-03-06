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Реселлеры и регистраторы доменов – что выбрать?

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Как заработать на доменных именах, какие бывают зоны, как перенести с одного регистратора на другой, как подобрать необходимое имя? Все это обсуждается именно в этом разделе.
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Старый Сегодня, 20:32
#1
Любитель
 
Имя: Юлия
Пол: Женский
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 900
Благодарностей: 104
КП: 0.117
Реселлеры и регистраторы доменов – что выбрать?
Регистратор доменов – это, пожалуй, важнейший из компонентов уникальности и сохранности имени вашего домена.

Продажу доменных имён осуществляют специализированные компании, имеющие соответствующие полномочия - регистраторы.

Для выбора регистратора можно изучить рейтинги различных компаний, продающих домены и определиться с тем, кто вам подходит по всем параметрам.

У всех регистраторов есть официальные партнеры – реселлеры, занимающиеся перепродажей доменов. В качестве реселлера имеет право выступать как юридическая организация, так и частное лицо.

В чем преимущества сотрудничества с реселлером?

Основная выгода в том, что, регистрируя имя своего сайта, вы регистрируете его вместе с оформлением хостинга, получаете возможность автоматически продлевать срок действия домена и, чаще всего, возможность круглосуточного общения с технической поддержкой.

Более подробно хочу остановиться на разнице в цене услуг по регистрации доменных имен у регистраторов и их реселлеров.

Реселлер – это официальный представитель регистратора, занимающийся деятельностью по перепродаже доменных имен на основании заключенного партнёрского соглашения о представительстве регистратора.

Регистратор – это крупная компания. Её деятельность не ограничивается регистрацией доменов. Еще они оказывают услуги по поддержанию работы серверов. Для этого требуется большое число квалифицированных специалистов и, конечное, немалые финансовые затраты.

Основная деятельность многих реселлеров предполагает исключительно продажу доменов. Эта работа не предполагает больших затрат. У них небольшой штат сотрудников, нацеленных на продажу. А вот доменные имена им регистратор предоставляет по оптовым ценам (после достижения определенного объема продаж). Именно из-за этого цена имени у реселлера может быть ниже в несколько раз в сравнении с ценой регистратора!

Так что, если планируете экономить на регистрации – обращайтесь за именно к реселлеру. Для многих вебмастеров вопрос цены является решающим фактором при определении к какой компании обращаться за регистрацией доменного имени своего сайта.

Но, не смотря на значительную экономию, некоторые вебмастера предпочитают покупать домены у крупных регистраторов, а не у их представителей - реселлеров.

Это может происходить по следующим причинам:

• Оказание регистраторами полного спектра услуг по сопровождению домена
• Полное обслуживание и квалифицированная поддержка на время срока регистрации домена
• Сомнение в благонадежности реселлера
• Обращение к регистратору, как к перовначальному, вышестоящему органу

Чаще всего начинающие вебмастера не вникают в то, реселлер занимается вопросом регистрации их домена или же непосредственно регистратор.

Основным критерием выбора является цена и отзывы о найденной компании. Причем чаще всего бывает, что на каждую компанию есть и положительные, и отрицательные отзывы.

Итак, к кому лучше обращаться? К официальному, маститому регистратору или же к сертифицированному реселлеру? Услугами какой компании пользуетесь Вы?

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Старый Сегодня, 20:43
#2
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 5,469
Благодарностей: 1,675
КП: 0.278
Re: Реселлеры и регистраторы доменов – что выбрать?
Цитата:
Сообщение от Mulia Посмотреть сообщение
Это может происходить по следующим причинам:

• Оказание регистраторами полного спектра услуг по сопровождению домена
• Полное обслуживание и квалифицированная поддержка на время срока регистрации домена
• Сомнение в благонадежности реселлера
• Обращение к регистратору, как к перовначальному, вышестоящему органу
Теперь я понимаю, почему мне так дорого обходится оплата хостинга с доменом. Мне все это знакомый вебмастер регистрировал. Я же только все оплачивала. У меня действует такое предложение. Я оплачиваю сразу за год сервис хостинга, а продление домена получаю в подарок. Вот только кто у меня: регистратор или реселлер я даже и не знаю.
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Старый Сегодня, 20:48
#3
Любитель
 
Имя: Юлия
Пол: Женский
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 900
Благодарностей: 104
КП: 0.117
Автор темы Re: Реселлеры и регистраторы доменов – что выбрать?
Цитата:
Сообщение от Александра 81 Посмотреть сообщение
Теперь я понимаю, почему мне так дорого обходится оплата хостинга с доменом. Мне все это знакомый вебмастер регистрировал. Я же только все оплачивала. У меня действует такое предложение. Я оплачиваю сразу за год сервис хостинга, а продление домена получаю в подарок. Вот только кто у меня: регистратор или реселлер я даже и не знаю.
А какую сумму вы платите в год? Разница в оплате значительная. Знаю у одного регистратора цена домена в год около 500 рублей, а его реселлер предлагает 88 рублей за те же условия.
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Mulia на форуме  
Старый Сегодня, 21:11
#4
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 5,469
Благодарностей: 1,675
КП: 0.278
Re: Реселлеры и регистраторы доменов – что выбрать?
Цитата:
Сообщение от Mulia Посмотреть сообщение
А какую сумму вы платите в год? Разница в оплате значительная. Знаю у одного регистратора цена домена в год около 500 рублей, а его реселлер предлагает 88 рублей за те же условия.
1188 рублей в год. По всей видимости это регистратор. Онлайн чата там нет, но на вопросы поддержка отвечает в течение нескольких часов достаточно грамотно и оперативно. На отдельный почтовый ящик новости присылают.
__________________
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регистрация домена
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