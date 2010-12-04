Как Трамп решил уронить доллар

После выборов в США американский доллар стремительно укреплялся, отыгрывая протекционистские заявления Дональда Трампа, однако любой тренд когда-то заканчивается, и положить конец укреплению решил сам Трамп.
Издание The Wall Street Journal публикует интервью с избранным президентом США, который на этот раз признал, что доллар слишком крепок и это "убивает нас".
Конечно же, Дональд Трамп не мог не сказать пару слов о Китае, тем более что юань стремительно дешевеет. Он обвинил власти Поднебесной в том, что те намеренно удерживают слабый курс валюты, поэтому "наши компании не могут конкурировать с ними сейчас, наша валюта слишком сильна".
А любые попытки Китая укрепить юань Трамп объясняет очень просто:
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"Они делают это, чтобы не слишком злить нас".
Стоит отметить, что избранный президент США изменил устоявшейся традиции, когда президент не комментирует курс доллара. Более того, к удивлению рынка, он проводит словесные интервенции в сторону падения доллара, а не укрепления. Настроения на рынке изменились не в пользу доллара еще и после заявления советника Трампа Энтони Скарамуччи, который сказал, что к крепкому доллару нужно относиться с осторожностью.
Напомним, господин Скарамуччи сейчас на форуме в Давосе.
В общем, рынок уже начал активно реагировать на все эти заявления, и индекс доллара падает сейчас уже более чем на 1%. Отметим, что такого падения не было достаточно давно.
Впрочем, поводом для распродаж стали не только банальные заявления о крепком долларе. Из материалов WSJ следует, что Трамп ведет активную дискуссию с республиканцами относительно налоговой реформы: какие налоги повысить, а какие, наоборот, повысить.
Дополнительно стоит сказать, что доллар падает практически ко всем валютам.
Затем, как видно на графике, котировки отскочили наверх, но это стандартная ситуация для российского валютного рынка. Не обязательно все должно происходить согласно логике, иначе все будут играть в одном направлении. Кстати, цены на нефть сегодня уверенно растут, прибавляя порядка 2%. Баррель смеси Brent стоит сейчас $56,77.