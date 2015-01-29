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Сегодня, 21:29
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Сегодня, 20:30
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#1
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
Как ранее уже в одной из тем написала о том, что после проблем технического характера мне пришлось свернуть свои инвестиционные проекты, в том числе не начавшиеся.
Деньги на разных счетах я преимущественно навыводила. Чтобы не было обязанности вести темы. Раз завишу пока от неисправной техники, оставила один лишь, как говорят, наркоманский счет, на котором теперь руку набиваю в свободное время.
Для такого дела и решила открыть тему, чтобы было не скучно ни мне ни моим читателям.
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По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 20:31
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#2
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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Re: 7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
После нескольких разгонных попыток, протестировала новые условия своего брокера. И теперь разгоны на золоте не хуже разгонов у других брокеров на валютах. )))
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По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 20:32
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#3
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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Re: 7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
Мне это дело понравилось.
Поскольку у меня нет времени уже для более спокойной торговли.
Я теперь изредка, когда есть свободное время, просто посвящаю разгонам.
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По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 20:35
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#4
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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Re: 7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
Ну и есть пока, что показать немного.
Таких прямо супер-пупер скринов не будет.
Просто покажу что-нибудь и прокомментирую.
А вы пишите, что бы вам интересно было увидеть по теме таких разгонов?
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По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 20:36
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#5
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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Re: 7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
А начинала я сегодня разгон с долларов 19.
По максимуму доходила по средствам долларов до 80-ти..
Но постоянные откаты всю малину...
И в итоге самая низкая цифра, до которой я спускалась в этот раз была аж 12 долларов. По средствам - так вовсе ниже.
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По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 20:38
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#6
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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Re: 7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
После того, как после отметки 80 в средствах - то есть незафиксированная прибыль - цена начала откатывать, она мне еще самые худшие ордера позакрывала сама по стопауту.
Я начала новый разгон.
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По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 20:46
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#7
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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Re: 7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
И начала снова набирать риск, а на откатах - я сбавляю риск, чтобы принудительно не фиксило мои самые плохие ордера, а фиксировала плюсовые, за счет чего уже по средствам и балансу одновременно добралась до 50 с лишним долларов.
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По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 20:47
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#8
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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Re: 7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
Но потом снова косяки, и в итоге срества стали на 12-и долларов. И я начала все с начала. Но решила как-то систематизировать такие разгоны. И сильно их не затягивать, чтобы от усталости не терять достижения как на 50 долларов.
__________________
По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 20:48
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#9
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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Re: 7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
И вот решила 12 сделать таким отсчетом.
И разгонную свою практику этого дня решила остановить на одном удвоении.
Из 12 последняя задача стояла сделать 24.
Но результат получился на 27.
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По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 20:52
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#10
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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Re: 7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
На следующий день снова задача на удвоение. То есть это надо будет набрать в районе 60 долларов.
Потом следующий шаг 120. Дальше 200. 300 400 и т.д.
Но на трехста можно будет даже памм открыть. И не разгоняться особо. Или оставить агрессивность или агрессивить только в лучшие дни... Тут уже полет фантазии.
__________________
По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 20:52
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#11
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 279
Подписок:
6
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Re: 7) РАЗГОНЫ ДЕПОЗИТА
Интересно услышать ваше мнение, и вопрос к вам:
какую бы информацию о данной разгонной практике хотели бы, чтобы я озвучивала?
Какие параметры разгона вас интересуют больше всего?
Что добавить в свое повествование в данной теме?
__________________
По техническим причинам могу внезапно пропасть с форума или своего блога. ((( Не теряйте.
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Сегодня, 21:29
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