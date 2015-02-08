OPLOTT



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В РФ начали официально работать пока только 26 коллекторских агентств



Сообщается, что по состоянию на середину января 2017 года в Российской Федерации пока только 26 коллекторских агентств получили свидетельства на осуществление своей официальной деятельности по взысканию долгов с граждан РФ.



Это означает, что все они ранее были внесены в госреестр, с помощью которого будет вестись учет всех официальных долговых агентств в нашей стране. С этими сведениями теперь можно будет ознакомиться на официальном веб-ресурсе ФССП России. Нужно напомнить, что с 01.01.2017 г. у нас официально работают только те агентства, которые включены в госреестр коллекторских организаций - остальные все (не попавшие в пока этот реестр) не могут вести официальную деятельность и взыскивать долги с наших граждан.



Введение такого порядка потребовала ненормальная ситуация, которая сложилась на этом рынке по состоянию на начало прошлого года, когда со стороны многих коллекторов начал творится фактически какой-то правовой беспредел.



Соответственно позже президент РФ подписал новый федеральный закон о коллекторах, который и вступил полностью в действие с 1 января текущего года. Закон строго отграничил права и действия коллекторов, а также теперь коллекторы ко всему прочему, попали ещё и под постоянный надзор российской службы судебных приставов.



И как пишут федеральные российские СМИ, к настоящему моменту, в 28-и самых крупных российских регионах, службой судебных приставов уже были образованы специальные отделы, которые будут отслеживать работу долговых агентств у себя в области, республике или крае. Ну а в остальные регионах, которые будут размерами поменьше - назначены контролирующие лица, которые будут в том числе принимать заявления от коллекторов о внесении их в официальный госреестр для ведения своей официальной деятельности.



Кстати, про граждан-должников в этих вступивших в силу нововведениях наши законодатели тоже не забыли. Отныне судебные приставы-исполнители (как раз те ответветственные лица, о которых упомянуто уже выше) будут должны в обязательном порядке принимать и рассматривать любые жалобы от граждан-должников на действия официальных коллекторов в отношении их. То есть на приставов легла еще одна дополнительная нагрузка: - защита интересов задолжавших граждан.



Да и сами коллекторы, вернее руководство агентств обещают "не подкачать" и заверяют общественность, что будут следить за работой своего персонала более строго, в том числе с их стороны теперь будет вестись постоянная прослушка своих работников и проверка всех жалоб от должников. Неужели коллекторское дело в России наконец-то вошло в цивилизованные рамки? Поживем-увидим.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/587e3945c155e Сообщается, что по состоянию на середину января 2017 года в Российской Федерации пока только 26 коллекторских агентств получили свидетельства на осуществление своей официальной деятельности по взысканию долгов с граждан РФ.Это означает, что все они ранее были внесены в госреестр, с помощью которого будет вестись учет всех официальных долговых агентств в нашей стране. С этими сведениями теперь можно будет ознакомиться на официальном веб-ресурсе ФССП России. Нужно напомнить, что с 01.01.2017 г. у нас официально работают только те агентства, которые включены в госреестр коллекторских организаций - остальные все (не попавшие в пока этот реестр) не могут вести официальную деятельность и взыскивать долги с наших граждан.Введение такого порядка потребовала ненормальная ситуация, которая сложилась на этом рынке по состоянию на начало прошлого года, когда со стороны многих коллекторов начал творится фактически какой-то правовой беспредел.Соответственно позже президент РФ подписал новый федеральный закон о коллекторах, который и вступил полностью в действие с 1 января текущего года. Закон строго отграничил права и действия коллекторов, а также теперь коллекторы ко всему прочему, попали ещё и под постоянный надзор российской службы судебных приставов.И как пишут федеральные российские СМИ, к настоящему моменту, в 28-и самых крупных российских регионах, службой судебных приставов уже были образованы специальные отделы, которые будут отслеживать работу долговых агентств у себя в области, республике или крае. Ну а в остальные регионах, которые будут размерами поменьше - назначены контролирующие лица, которые будут в том числе принимать заявления от коллекторов о внесении их в официальный госреестр для ведения своей официальной деятельности.Кстати, про граждан-должников в этих вступивших в силу нововведениях наши законодатели тоже не забыли. Отныне судебные приставы-исполнители (как раз те ответветственные лица, о которых упомянуто уже выше) будут должны в обязательном порядке принимать и рассматривать любые жалобы от граждан-должников на действия официальных коллекторов в отношении их. То есть на приставов легла еще одна дополнительная нагрузка: - защита интересов задолжавших граждан.Да и сами коллекторы, вернее руководство агентств обещают "не подкачать" и заверяют общественность, что будут следить за работой своего персонала более строго, в том числе с их стороны теперь будет вестись постоянная прослушка своих работников и проверка всех жалоб от должников. Неужели коллекторское дело в России наконец-то вошло в цивилизованные рамки? Поживем-увидим.Специально для mmgp.ru

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