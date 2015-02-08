Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,400 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В РФ начали официально работать пока только 26 коллекторских агентств

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:17
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,790
Благодарностей: 558
КП: 0.109
В РФ начали официально работать пока только 26 коллекторских агентств


Сообщается, что по состоянию на середину января 2017 года в Российской Федерации пока только 26 коллекторских агентств получили свидетельства на осуществление своей официальной деятельности по взысканию долгов с граждан РФ.

Это означает, что все они ранее были внесены в госреестр, с помощью которого будет вестись учет всех официальных долговых агентств в нашей стране. С этими сведениями теперь можно будет ознакомиться на официальном веб-ресурсе ФССП России. Нужно напомнить, что с 01.01.2017 г. у нас официально работают только те агентства, которые включены в госреестр коллекторских организаций - остальные все (не попавшие в пока этот реестр) не могут вести официальную деятельность и взыскивать долги с наших граждан.

Введение такого порядка потребовала ненормальная ситуация, которая сложилась на этом рынке по состоянию на начало прошлого года, когда со стороны многих коллекторов начал творится фактически какой-то правовой беспредел.

Соответственно позже президент РФ подписал новый федеральный закон о коллекторах, который и вступил полностью в действие с 1 января текущего года. Закон строго отграничил права и действия коллекторов, а также теперь коллекторы ко всему прочему, попали ещё и под постоянный надзор российской службы судебных приставов.

И как пишут федеральные российские СМИ, к настоящему моменту, в 28-и самых крупных российских регионах, службой судебных приставов уже были образованы специальные отделы, которые будут отслеживать работу долговых агентств у себя в области, республике или крае. Ну а в остальные регионах, которые будут размерами поменьше - назначены контролирующие лица, которые будут в том числе принимать заявления от коллекторов о внесении их в официальный госреестр для ведения своей официальной деятельности.

Кстати, про граждан-должников в этих вступивших в силу нововведениях наши законодатели тоже не забыли. Отныне судебные приставы-исполнители (как раз те ответветственные лица, о которых упомянуто уже выше) будут должны в обязательном порядке принимать и рассматривать любые жалобы от граждан-должников на действия официальных коллекторов в отношении их. То есть на приставов легла еще одна дополнительная нагрузка: - защита интересов задолжавших граждан.

Да и сами коллекторы, вернее руководство агентств обещают "не подкачать" и заверяют общественность, что будут следить за работой своего персонала более строго, в том числе с их стороны теперь будет вестись постоянная прослушка своих работников и проверка всех жалоб от должников. Неужели коллекторское дело в России наконец-то вошло в цивилизованные рамки? Поживем-увидим.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/587e3945c155e
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 20:32
#2
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 725
Благодарностей: 164
КП: 0.121
Re: В РФ начали официально работать пока только 26 коллекторских агентств
Честно говоря не верится что судебные приставы будут еще коллекторами заниматься, они и должников отрабатывать не успевают.
grebnev вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Яндекс.Деньги» начали работать с Apple Pay dengov Новости в мире финансов и инвестиций 2 07.11.2016 13:19
Санкции только-только начали влиять на экономику РФ, — WSJ Tarik Новости в мире финансов и инвестиций 16 03.04.2016 23:15
Кризис - золотое время для коллекторских агентств Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 22 02.04.2015 00:05
В японском банке начали работать человекообразные роботы VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 16 08.02.2015 20:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Shalom
Министр финансов РФ требует срочно повысить пенсионный возраст
От Shalom в разделе «Политика и экономика»
Аватар bizneser
В Украине новые правила расстаможки авто - автомобиль больше не роскошь
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Коршуновский ГОК. Результаты 2012 года: подвели коммерческие расходы
От УК "Арсагера" в разделе «Российские эмитенты»
Аватар flot
Международные резервы снизились на 100 млн долларов
От flot в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Tropicana Travels - tropicanatravels.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Diamand
ПАММ-счет meshzp: 7756 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube