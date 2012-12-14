«Газпром» потребовал от «Нафтагаза Украины» $5,3 млрд

В российской компании пояснили, что Киев обязан ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа
«Газпром» потребовал от «Нафтогаза Украины» $5,319 млрд в счет оплаты газа, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию «бери-или-плати». Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, поступившем в Forbes.
«Согласно действующему между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество (МГК) газа», — заявили в пресс-службе, пояснив, что Киев обязан оплатить невыбранный газ в течение 10 дней.
В компании отметили, что в первом квартале 2016 года для «Нафтогаза Украины» не применялось условие «бери-или-плати».
На данный момент в Стокгольмском арбитражном суде рассматривается несколько тяжб между «Нафтогазом» и «Газпромом». Споры ведутся по двум контрактам – купли-продажи российского газа и транзитному.
В июне 2014 года российская компания обратилась в стокгольмский суд с требованием взыскать с «Нафтогаза» долга за газ, поставленный в 2013 и 2014 годах: $1,451 млрд за ноябрь-декабрь 2013 года и $3,007 млрд — за апрель-май 2014 года.
После этого «Нафтогаз» подал в тот же суд иск с требованием установить справедливую рыночную цену на газ: в компании убеждены, что цена была завышенной, и из-за этого украинская сторона переплатила $6 млрд.
В октябре 2014 года украинская компания подала еще один иск к «Газпрому», потребовав компенсацию за снижение объемов транзита газа по территории Украины. На этот раз сумма иска составила $6,2 млрд.
В мае 2016 года директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина может получить $50 млрд от «Газпрома» после удовлетворения иска «Нафтогаза» Стокгольмским арбитражем. Он пояснил, что из них $30 млрд – компенсации, которые требует украинская компания от российской.
В августе 2016 года «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении транзитного контракта. В украинской компании утверждали, что «Газпром» не обеспечивает минимально допустимого давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему.
В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф и пеню за просрочку на общую сумму 171,8 млрд гривен (около $6,8 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.
Специально для форума mmgp.ru