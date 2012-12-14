Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,400 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

«Газпром» потребовал от «Нафтагаза Украины» $5,3 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:13
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Казань
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 159
Благодарностей: 11
КП: 0.031
«Газпром» потребовал от «Нафтагаза Украины» $5,3 млрд


В российской компании пояснили, что Киев обязан ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа
«Газпром» потребовал от «Нафтогаза Украины» $5,319 млрд в счет оплаты газа, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию «бери-или-плати». Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, поступившем в Forbes.

«Согласно действующему между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество (МГК) газа», — заявили в пресс-службе, пояснив, что Киев обязан оплатить невыбранный газ в течение 10 дней.

В компании отметили, что в первом квартале 2016 года для «Нафтогаза Украины» не применялось условие «бери-или-плати».

На данный момент в Стокгольмском арбитражном суде рассматривается несколько тяжб между «Нафтогазом» и «Газпромом». Споры ведутся по двум контрактам – купли-продажи российского газа и транзитному.

В июне 2014 года российская компания обратилась в стокгольмский суд с требованием взыскать с «Нафтогаза» долга за газ, поставленный в 2013 и 2014 годах: $1,451 млрд за ноябрь-декабрь 2013 года и $3,007 млрд — за апрель-май 2014 года.

После этого «Нафтогаз» подал в тот же суд иск с требованием установить справедливую рыночную цену на газ: в компании убеждены, что цена была завышенной, и из-за этого украинская сторона переплатила $6 млрд.

В октябре 2014 года украинская компания подала еще один иск к «Газпрому», потребовав компенсацию за снижение объемов транзита газа по территории Украины. На этот раз сумма иска составила $6,2 млрд.

В мае 2016 года директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина может получить $50 млрд от «Газпрома» после удовлетворения иска «Нафтогаза» Стокгольмским арбитражем. Он пояснил, что из них $30 млрд – компенсации, которые требует украинская компания от российской.

В августе 2016 года «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении транзитного контракта. В украинской компании утверждали, что «Газпром» не обеспечивает минимально допустимого давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему.

В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф и пеню за просрочку на общую сумму 171,8 млрд гривен (около $6,8 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Специально для форума mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
Temo58 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Антимонопольный комитет Украины в суде потребовал от "Газпрома" $6,7 млрд Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 1 31.10.2016 20:10
Медведев потребовал с Украины деньги за газ для «Новороссии» Alex356 Политика и экономика 34 20.08.2016 10:31
Дефолт уже на пороге: «Газпром» потребовал от Украины погасить долг за газ Lektor05 Новости в мире финансов и инвестиций 64 27.02.2015 19:51
ЕС потребовал у Парижа вернуть 1,07 млрд евро Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.01.2015 20:50
«Газпром» подтвердил поступление $1,65 млрд от Украины -amazonka- Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.12.2014 21:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
ООО Ай Си Ай Си Ай Банк Евразия – icicibankrussia.com
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Andriyan21
Shake предложил криптовалютные NFC-платежи
От Andriyan21 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
vpotoke.com - очередной лохотрон?
От ankap21 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Женя Рыбак
Торговые сигналы от oneperhount.net
От Женя Рыбак в разделе «Торговые сигналы»
Аватара нет
Sports-Fund www.sports-fund.com
От Fenix007 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
О себе
От арюна в разделе «Знакомства и встречи»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube