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Neufund привлек €2M для своего блокчейн фонда.

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Старый Сегодня, 19:44
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 584
Благодарностей: 69
КП: 0.065
Neufund привлек €2M для своего блокчейн фонда.
Neufund привлек €2 млн от Christoph Maire’s Atlantic Labs, Klaas Kersting и группы суперангелов. Neufund будет использовать финансирование для создания открытой платформы для инвесторов, с помощью которой стартапы могут получить стартовый капитал криптографических токенах.
Стартапы на основе блокчейна могут, теоретически, собрать средства в течение нескольких часов непосредственно от инвестиционных криптографических сообществ, через такую форму криптовалютного краудфандинга как первичное размещение монет (ICOs). В прошлом году такие компании получили более $250 млн. финансирования через ICOs. Выпущенные монеты (или жетоны) могут свободно торговаться на криптовалютных биржах.
Однако со стороны многих традиционных венчурных капиталистов все еще сохраняется скептицизм в плане того, что эта договоренность приведет к успешным стартапам. Иными словами только блокчейн энтузиасты воспринимают этот тип развития как революционный способ собрать деньги и реализовать ценность для стартапов и инвесторов.
"В венчурном капитале, как стартапы, так и инвесторы имеют почти неликвидные активы - затраты на сделку по входу и выходу из компании очень высоки. Деньги текут медленно – это занимает около 5 лет для учредителя, и около 10 лет для фонда, чтобы получить отдачу от венчурных инвестиций " рассказывает Зоя Адамович, генеральный директор и соучредитель Neufund.
Перед Neufund Адамович была одним из основателей поискового приложения Xyo, до приобретения его компанией из списка NASDAQ Mandalay в 2014 году.

Neufund предлагает юридические и технические решения, соединяющие акции компании и токены. “Операционные расходы для выдачи и управления токенами близки к нулю, инвесторы могут покупать и вкладывать в акционерный капитал частных компаний, что делает по сути сразу неликвидные активы ликвидными ”.
Блокчейн-Платформа Neufund создает новый тип собственности, который не является ни деньгами, ни акциями, это криптографические токены, которые представляют капитал и в то же время ликвидны как валюта. Токены имеют существенную ценность для сети, но в то же время они также представляют ценность для бизнеса, работающего в реале.
Сегодня Neufund также выпустила официальный документ на своем сайте, в котором подробно расписывает свое видение для инвесторов и криптовалютных сообществ. Компания также опубликовала анимационное видео, чтобы показать, как фонд работает.


Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/01/17/neufund/

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