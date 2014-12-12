Украина сократила экспорт еще на 6 процентов

Кризис в Украине продолжает стремительно разрушать национальную экономику и кредитно-денежные вливания Международного банка и финансовых институтов Евросоюза не в состоянии удержать этот процесс. Так за три месяца, начиная с ноября шестнадцатого и по первый месяц семнадцатого, в сравнении с показателями четырнадцатого – пятнадцатого года, страна уменьшила свои экспортные операции и снизила поставки продукции за пределы Украины на 5,9 процента до 32 734 миллиарда долларов
Ссылаясь на данные Госстата, импортная составляющая увеличилась за то же время на 1,8 процента, до 35 059 миллиарда долларов.
На данный момент Украина продолжает работать в минус. За одиннадцать месяцев потери ставили 2 миллиарда 324 миллиона долларов. Это только на разнице, между продажей товаров и закупкой.
Новость написана по материалам АиФ