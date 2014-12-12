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Украина сократила экспорт еще на 6 процентов

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Старый Сегодня, 19:41
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,394
Благодарностей: 186
КП: 0.066
Украина сократила экспорт еще на 6 процентов

Кризис в Украине продолжает стремительно разрушать национальную экономику и кредитно-денежные вливания Международного банка и финансовых институтов Евросоюза не в состоянии удержать этот процесс. Так за три месяца, начиная с ноября шестнадцатого и по первый месяц семнадцатого, в сравнении с показателями четырнадцатого – пятнадцатого года, страна уменьшила свои экспортные операции и снизила поставки продукции за пределы Украины на 5,9 процента до 32 734 миллиарда долларов
Ссылаясь на данные Госстата, импортная составляющая увеличилась за то же время на 1,8 процента, до 35 059 миллиарда долларов.
На данный момент Украина продолжает работать в минус. За одиннадцать месяцев потери ставили 2 миллиарда 324 миллиона долларов. Это только на разнице, между продажей товаров и закупкой.

Новость написана по материалам АиФ
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jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 19:43
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,394
Благодарностей: 186
КП: 0.066
Автор темы Re: Украина сократила экспорт еще на 6 процентов
Уникальность текста = 100 процентов
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Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan на форуме  
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