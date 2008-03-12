Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,389 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

DayLightInvest.club - DayLightInvest

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:40
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.08.2015
Сообщений: 760
Благодарностей: 134
КП: 0.041
DayLightInvest.club - DayLightInvest
Сегодня я хочу предложить вашему вниманию новый проект, привлекший своей необычной реализацией: DayLightInvest.club.

Необычного и интересного действительно очень много — я еще не видел настолько проработанного личного кабинета с такой кучей полезностей и отслеживаемых параметров.

Посмотрим на скриншот (взято из О Проекте — ссылочка есть под формой на главной странице, можно посмотреть без регистрации):



Все разделы отмечены и подробно расписаны, кратко можно сказать, что в проекте вы можете контролировать абсолютно все движение средств в вашем аккаунте: помимо общепринятой информации о том, сколько вы внесли/вывели, сколько заработали, сколько из этого заработано по партнерской программе, вам доступны данные о том, откуда приходят ваши партнеры (страна на карте), сколько партнеров зарегистрировалось под вами в конкретный день, сколько из них и какие суммы внесли в проект, показывается детальное инфо по числу партнеров на каждом из 6 уровней, а график прибыльности аккаунта позволит всегда держать руку на пульсе.

Больше скриншотов и информации - по ссылке у меня в подписи, а здесь перейдем к маркетингу и техническим данным.

Маркетинг в проекте довольно простой:
  • от 20 до 200 USD под 4% на 30 дней;
  • от 201 до 1000 USD под 5% на 25 дней (открывается 17 февраля);
  • от 1001 USD и более под 6% на 20 дней (открывается 17 марта);
По всем тарифам депозит входит в выплаты.

А Партнерская программа имеет целых 6 уровней с такими ставками:
  1. 5% за вклады партнеров первого уровня
  2. 2% — со второго уровня
  3. 1% — с третьего уровня
  4. 0.5% — с четвертого
  5. 0.2% — с пятого
  6. 0.1% — с шестого

Выплаты в проекте инстант, но имеется регламент на всякий случай, до 24 часов.

Остальные технические данные тоже соответствуют представлениям о хорошо подготовленном проекте:

— Выделенный сервер с AntiDDOS-защитой
— SSL
уникальный скрипт и уникальный дизайн
— верифицированный кошелек PM (так же принимается Payeer)

Мой вклад в проект составил 200 долларов:


Рефбек по проекту: 80% (4% от вклада)

Зарегистрироваться в проекте DayLightInvest.club >>
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!


Hyperion и DayLightInvest - рефбек 80%!
investreview на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
royalrace.club - Royal Race Club selodka Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 286 12.09.2014 20:53
Scrypt Invest Club - scryptinvest.club SQMonitor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 28 17.06.2014 13:39
African Gold Investment Club - www.agi-club.com ocean-m Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 6 12.03.2008 08:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Naale
MostForex - mostforex.com
От Naale в разделе «HYIP от 61% в месяц»
Аватар moskva
Газпромбанк предложил инвестировать деньги состоятельных россиян в ЖКХ
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Ваше отношение к российскому автопрому
От Randomqwert в разделе «Авто»
Аватар upline
В Беларуси предлагают использовать блокчейн в электронном правительстве
От upline в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Diamand
ПАММ-счет Noise: 7887 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар monhyip
Forexltd - forexltd.biz
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube