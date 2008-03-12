DayLightInvest.club - DayLightInvest

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию новый проект, привлекший своей необычной реализацией: DayLightInvest.club.
Необычного и интересного действительно очень много — я еще не видел настолько проработанного личного кабинета с такой кучей полезностей и отслеживаемых параметров.
Посмотрим на скриншот (взято из О Проекте — ссылочка есть под формой на главной странице, можно посмотреть без регистрации):
Все разделы отмечены и подробно расписаны, кратко можно сказать, что в проекте вы можете контролировать абсолютно все движение средств в вашем аккаунте
: помимо общепринятой информации о том, сколько вы внесли/вывели, сколько заработали, сколько из этого заработано по партнерской программе, вам доступны данные о том, откуда приходят ваши партнеры (страна на карте), сколько партнеров зарегистрировалось под вами в конкретный день, сколько из них и какие суммы внесли в проект, показывается детальное инфо по числу партнеров на каждом из 6 уровней, а график прибыльности аккаунта позволит всегда держать руку на пульсе.
Больше скриншотов и информации - по ссылке у меня в подписи, а здесь перейдем к маркетингу и техническим данным.
Маркетинг в проекте довольно простой:
По всем тарифам депозит входит в выплаты.
А Партнерская программа имеет целых 6 уровней с такими ставками:
- от 20 до 200 USD под 4% на 30 дней;
- от 201 до 1000 USD под 5% на 25 дней (открывается 17 февраля);
- от 1001 USD и более под 6% на 20 дней (открывается 17 марта);
- 5% за вклады партнеров первого уровня
- 2% — со второго уровня
- 1% — с третьего уровня
- 0.5% — с четвертого
- 0.2% — с пятого
- 0.1% — с шестого
Выплаты в проекте инстант
, но имеется регламент на всякий случай, до 24 часов.
Остальные технические данные тоже соответствуют представлениям о хорошо подготовленном проекте:
— Выделенный сервер с AntiDDOS-защитой
— SSL
— уникальный скрипт и уникальный дизайн
— верифицированный кошелек PM (так же принимается Payeer)
Мой вклад в проект составил 200 долларов:
Рефбек по проекту
: 80% (4% от вклада)
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