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Стартап Practo привлек $55 млн для глобальной экспансии своей медицинской платформы



Индийский стартап Practo, который помогает потребителям находить квалифицированных врачей, а также получать полезные медицинские рекомендации, привлек $55 млн. инвестиций в четвертом раунде финансирования. Полученные средства компания использует для глобальной экспансии своего сервиса на многих развивающихся рынках.



Инвестиции возглавила компания Tencent (китайский интернет-гигант, который вложил в Practo $90 млн. долларов в третьем инвестиционном раунде в 2015 году), с участием трех новых инвесторов: российского фонда Ru-Net, японского фонда RSI и венчурной компании из Нью-Йорка Thrive Capital. Кроме того, в текущем финансировании участвовали и действующие инвесторы: Sequoia, Matrix, Capital G (ранее назывался Google Capital), Altimeter Capital и Sofina. С учетом этого раунда общая сумма привлеченных Practo инвестиций составила $180 млн.



Practo помогает решить проблему, которая влияет на всю индустрию здравоохранения. Данный стартап ориентирован на развивающиеся рынки, где проблемы в сфере здравоохранения наиболее заметны. В первую очередь это платформа для поиска квалифицированного врача, что является довольно затруднительной задачей в Индии и в других развивающихся странах. Кроме того, Practo предоставляет различную информацию и полезные рекомендации от врачей.



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Это очень важно, потому что доступ к медицинским специалистам крайне ограничен на развивающихся рынках. По данным Всемирного банка, в Индии на 1000 человек приходится всего 0,7 врачей, а в сельской местности – еще меньше. В Великобритании и США этот показатель значительно выше и равен соответственно 2,8 и 2,5.



Кроме решения этой проблемы, Practo имеет на своей платформе умный двусторонний сервис, который включает в себя программное обеспечение для управления продажами в медицинских центрах с использованием Saas-модели. Это помогает нанимать медицинских специалистов, оцифровывать их бизнес и процессы, а также предоставлять им широкий спектр инструментов с привлечением потребительско-ориентированных компаний.



Сотрудники Practo также сообщили, что сервис обеспечивает около 45 млн. медицинских предписаний в год от 200 000 врачей из 10 000 больниц и 5000 диагностических центров. На сегодняшний день услугами стартапа активно пользуются в Индии и четырех странах за рубежом – на Филиппинах, в Индонезии, Сингапуре и Бразилии. Кроме того, его программное обеспечение для ведения медицинского бизнеса используют в 15 странах, расположенных в разных уголках планеты.



Привлеченные инвестиции Practo направит на расширение своей международной деятельности и выход на новые развивающиеся рынки, такие как Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка.







"Мы будем и далее инвестировать в свой бизнес в тех странах, где мы работаем", – заявил изданию TechCrunch генеральный директор Practo Шашанк Н.Д.



"В прошлом году мы приобрели в Индии несколько компаний для расширения нашего бизнеса, и постоянно увеличиваем ассортимент наших услуг для потребителей. Мы будем развиваться на текущих рынках и вскоре выйдем на новые рынки, расположенные на Ближнем Востоке и в других регионах. Наша цель заключается в оказании помощи людям, чтобы они были здоровыми и дольше жили", – добавил он.



"У нас получилось выйти на солидную прибыль с помощью Saas-решений и активного ведения бизнеса", – сообщил Шашанк. "Международный доход теперь достигает около 20-25 процентов от нашей общей прибыли и демонстрирует отличную динамику роста".



Также Practo стремится занять нишу и в сфере медицинского страхования и потому довольно тесно сотрудничает с Tencent в этом направлении. В своих планах Practo ориентируется на своего знаменитого инвестора, кроме того, стартап активно сотрудничает с медицинскими компаниями, которые являются партнерами Tencent в Китае.



"В прошлом году мы энергично работали над тем, чтобы превратить Practo в уникальную медицинскую платформу", – отметил Шашанк. "Practo – платформа, которая максимально ориентирована на пользователей, и она создана для того, чтобы удовлетворять все их потребности в сфере здравоохранения.



Компания Tencent заметила подобный прогресс и инвестировала в данный стартап свои деньги. Practo был ее первой крупной инвестицией, и в текущем раунде Tencent также возглавила финансирование.



"Practo добился впечатляющих успехов, проект активно расширяет свою платформу, чтобы удовлетворить все медицинские потребности пользователей и поставщиков услуг. Полный комплекс медицинских услуг в сфере здравоохранении очень трудно охватить, но Practo это смог и создал уникальный, быстро масштабируемый продукт", – комментирует исполнительный директор Tencent Хонгвей Чен.



Компания Practo проделала долгий и трудный путь с момента получения своего первого финансирования в 2011 году, но, невзирая на это, она достигла значительного прогресса и создала при этом очень перспективный бизнес, как у себя в стране, так и за рубежом.



"Текущий раунд дает нам достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к проведению IPO", – рассказал Шашанк изданию TechCrunch. "Мы видим, что индустрия здравоохранения открыта для новых технологий и продуктов, и поэтому мы имеем огромный потенциал для нашего дальнейшего развития".



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/01/16/pr...ed-by-tencent/



https://text.ru/antiplagiat/587e38e48e1f9 Индийский стартап Practo, который помогает потребителям находить квалифицированных врачей, а также получать полезные медицинские рекомендации, привлек $55 млн. инвестиций в четвертом раунде финансирования. Полученные средства компания использует для глобальной экспансии своего сервиса на многих развивающихся рынках.Инвестиции возглавила компания Tencent (китайский интернет-гигант, который вложил в Practo $90 млн. долларов в третьем инвестиционном раунде в 2015 году), с участием трех новых инвесторов: российского фонда Ru-Net, японского фонда RSI и венчурной компании из Нью-Йорка Thrive Capital. Кроме того, в текущем финансировании участвовали и действующие инвесторы: Sequoia, Matrix, Capital G (ранее назывался Google Capital), Altimeter Capital и Sofina. С учетом этого раунда общая сумма привлеченных Practo инвестиций составила $180 млн.Practo помогает решить проблему, которая влияет на всю индустрию здравоохранения. Данный стартап ориентирован на развивающиеся рынки, где проблемы в сфере здравоохранения наиболее заметны. В первую очередь это платформа для поиска квалифицированного врача, что является довольно затруднительной задачей в Индии и в других развивающихся странах. Кроме того, Practo предоставляет различную информацию и полезные рекомендации от врачей.Это очень важно, потому что доступ к медицинским специалистам крайне ограничен на развивающихся рынках. По данным Всемирного банка, в Индии на 1000 человек приходится всего 0,7 врачей, а в сельской местности – еще меньше. В Великобритании и США этот показатель значительно выше и равен соответственно 2,8 и 2,5.Кроме решения этой проблемы, Practo имеет на своей платформе умный двусторонний сервис, который включает в себя программное обеспечение для управления продажами в медицинских центрах с использованием Saas-модели. Это помогает нанимать медицинских специалистов, оцифровывать их бизнес и процессы, а также предоставлять им широкий спектр инструментов с привлечением потребительско-ориентированных компаний.Сотрудники Practo также сообщили, что сервис обеспечивает около 45 млн. медицинских предписаний в год от 200 000 врачей из 10 000 больниц и 5000 диагностических центров. На сегодняшний день услугами стартапа активно пользуются в Индии и четырех странах за рубежом – на Филиппинах, в Индонезии, Сингапуре и Бразилии. Кроме того, его программное обеспечение для ведения медицинского бизнеса используют в 15 странах, расположенных в разных уголках планеты.Привлеченные инвестиции Practo направит на расширение своей международной деятельности и выход на новые развивающиеся рынки, такие как Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка."Мы будем и далее инвестировать в свой бизнес в тех странах, где мы работаем", – заявил изданию TechCrunch генеральный директор Practo Шашанк Н.Д."В прошлом году мы приобрели в Индии несколько компаний для расширения нашего бизнеса, и постоянно увеличиваем ассортимент наших услуг для потребителей. Мы будем развиваться на текущих рынках и вскоре выйдем на новые рынки, расположенные на Ближнем Востоке и в других регионах. Наша цель заключается в оказании помощи людям, чтобы они были здоровыми и дольше жили", – добавил он."У нас получилось выйти на солидную прибыль с помощью Saas-решений и активного ведения бизнеса", – сообщил Шашанк. "Международный доход теперь достигает около 20-25 процентов от нашей общей прибыли и демонстрирует отличную динамику роста".Также Practo стремится занять нишу и в сфере медицинского страхования и потому довольно тесно сотрудничает с Tencent в этом направлении. В своих планах Practo ориентируется на своего знаменитого инвестора, кроме того, стартап активно сотрудничает с медицинскими компаниями, которые являются партнерами Tencent в Китае."В прошлом году мы энергично работали над тем, чтобы превратить Practo в уникальную медицинскую платформу", – отметил Шашанк. "Practo – платформа, которая максимально ориентирована на пользователей, и она создана для того, чтобы удовлетворять все их потребности в сфере здравоохранения.Компания Tencent заметила подобный прогресс и инвестировала в данный стартап свои деньги. Practo был ее первой крупной инвестицией, и в текущем раунде Tencent также возглавила финансирование."Practo добился впечатляющих успехов, проект активно расширяет свою платформу, чтобы удовлетворить все медицинские потребности пользователей и поставщиков услуг. Полный комплекс медицинских услуг в сфере здравоохранении очень трудно охватить, но Practo это смог и создал уникальный, быстро масштабируемый продукт", – комментирует исполнительный директор Tencent Хонгвей Чен.Компания Practo проделала долгий и трудный путь с момента получения своего первого финансирования в 2011 году, но, невзирая на это, она достигла значительного прогресса и создала при этом очень перспективный бизнес, как у себя в стране, так и за рубежом."Текущий раунд дает нам достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к проведению IPO", – рассказал Шашанк изданию TechCrunch. "Мы видим, что индустрия здравоохранения открыта для новых технологий и продуктов, и поэтому мы имеем огромный потенциал для нашего дальнейшего развития".

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