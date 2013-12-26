Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,400 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ-счёт stepankostenko:10584 (PrivateFX)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
При поддержке
Инвестиционный продукт Мастер-сервис от StForex
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:29
#1
Премиум
 
Аватар Moonke
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 5,064
Благодарностей: 92
КП: 0.001
ПАММ-счёт stepankostenko:10584 (PrivateFX)
ПАММ-счёт stepankostenko:10584 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 10584
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 1
Дата открытия 17 янв. 2017 г., 17:14:39
Начальный капитал Управляющего, USD 10 000,00
Текущий капитал Управляющего, USD 10 000,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,00
Доходность ПАММ-счета, % 0,00 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 21 янв. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 50 %
Штраф за досрочный вывод 50 %
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 50
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 2 %
Ограничение убытков, % 50
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Торговля от уровней. Торговля по тренду. Авторские наработки по копированию сделок (Являюсь победителем конкурса инвесторов Privatefx с доходностью более 200% за полгода). Подробности на форуме.
Способ связи с управляющим Форум компании privatefx
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %


Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт stepankostenko:10584 (PrivateFX)
__________________
►►►СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ! | Телеграм канал - Первые новости хайп-индустрии!◄◄◄
Moonke вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ-счёт gad:9128 (PrivateFX) Moonke Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 4 08.11.2016 22:22
ПАММ-счёт First:8241 (PrivateFX) Moonke Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 2 06.09.2016 06:35
ПАММ-счёт AMB:4428 (PrivateFX) Moonke Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 2 25.04.2016 15:16
ПАММ-счёт 0:2472 (PrivateFX) Moonke Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 3 24.01.2016 18:43
ПАММ-счёт 0:2522 (PrivateFX) Moonke Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 0 22.01.2016 19:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mixpepper22
Oilo - oilo.biz
От mixpepper22 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Max Otto
Нагревательный табак и устройства для его потребления получат легальный статус
От Max Otto в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Open Forex Market - www.open-forex-market.com
От Alex-mh в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Annett
Стартаперы, которые привлекли 15 млн долларов, уволены из своей компании
От Annett в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VictorSamus
Автостраховки в Украине стали роскошью
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mokin35
Текстильная отрасль и значительные инвестиции
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube