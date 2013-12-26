ПАММ-счёт stepankostenko:10584 (PrivateFX)
Номер ПАММ-счета 10584
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 1
Дата открытия 17 янв. 2017 г., 17:14:39
Начальный капитал Управляющего, USD 10 000,00
Текущий капитал Управляющего, USD 10 000,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,00
Доходность ПАММ-счета, % 0,00 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 21 янв. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 50 %
Штраф за досрочный вывод 50 %
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 50
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 2 %
Ограничение убытков, % 50
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Торговля от уровней. Торговля по тренду. Авторские наработки по копированию сделок (Являюсь победителем конкурса инвесторов Privatefx с доходностью более 200% за полгода). Подробности на форуме.
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Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %
Доходность:
2016:
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