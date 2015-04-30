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Microsoft разработал смартфон, который превращается в планшет

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Microsoft разработал смартфон, который превращается в планшет
Корпорация Microsoft запатентовала принципиально новое мобильно устройство, которое является одновременно смартфоном и планшетом. Новый гаджет представляет из себя некий смартфон имеющий несколько корпусов соединенных шарнирами. Благодаря таким соединениям, корпуса могут проворачиваться вокруг своей оси, и в собранном виде могут образовать дисплей по размеру соответствующий планшету. Информация об новой разработке была опубликована на новостном ресурсе Microsoft MSPoweruser.

На сегодняшний день для подавляющего большинства покупателей, размер корпуса устройства является одним из важнейших факторов определяющих выбор между телефоном и планшетом. Потребитель, которому мобильное устройство нужно для связи, хранения информации, прослушивания музыки и прочих задач отдают свое предпочтение смартфонам. В то время как планшет выбирают в основном с целью играть в игры, пользоваться видеосвязью, просматривать фильмы и выполнять другие задачи, для которых важен большой размер экрана.

Разработчики утверждают, что данное изобретение может запустить настоящую революцию на рынке мобильных гаджетов. И благодаря повсеместному распространению, такое устройство вполне может вытеснить из рынка существующие виды мобильных корпусов, и полностью стереть грань различий между телефоном и планшетом.

Стоит отметить также что компании Samsung и LG тоже анонсировали о выпуске подобных устройств. Ранее сообщалось о том что патент Samsung уже был удовлетворен корейским патентным бюро. И даже определили примерное время выхода на рынок – второе полугодие 2017 года. Но это был не смартфон-планшет, а смартфон который складывается пополам.




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