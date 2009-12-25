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Mercedes покупает биткойн-сервис, следуя стратегии диджитизации

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Mercedes покупает биткойн-сервис, следуя стратегии диджитизации

17 января стало известно о том, что концерн Daimler, владеющий компанией Mercedes, объявил о покупке сервиса PayCash из Люксембурга, предоставляющего услуги криптовалютных и фиатных переводов. В скором времени сервис будет доступен для мобильных платежей Daimler под брендом Mercedes Pay.

Бодо Уэббер, член совета директоров Daimler AG, прокомментировал эту новость так:

“Мобильные платежи сделают продукты и услуги, которые мы предлагаем, еще более привлекательными”.

PayCash описывает свою деятельность как “бэкэнд-решение, обеспечивающее техническую и правовую платформу для включения виртуальной валюты в существующую платежную инфраструктуру, которая позволяет обрабатывать платежи во всех основных валютах”. Компания также предоставляет поддержку криптовалютных POS-терминалов.

“Mercedes Pay будет полезен клиентам, которым в будущем нужно будет лишь однажды предоставить информацию о счете, чтобы иметь возможность использовать широкий спектр услуг концерна Daimler. Это станет возможным благодаря функции электронного кошелька, как виртуального источника выплаты”, – добавил Клаус Энтенманн, председатель совета директоров Daimler Financial Services.

Источник: Bitcoinist
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