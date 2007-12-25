LocalBitcoins продолжает набирать популярность во многих странах
Спрос на Биткоин в Колумбии стремительно растет на протяжении последних нескольких недель
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Торговля Биткоинами продолжает интересовать потребителей по всему миру. В частности на платформе LocalBitoins регулярно можно отследить еженедельные рекордные объемы Биткоина. За прошедшую неделю ВТС были популярны в таких странах как Колумбия, Саудовская Аравия и Таиланд. Бесспорно, это положительный знак для Биткоина в целом.
Учитывая развитие биржи в Канаде, не удивительно наблюдать рост спроса на LocalBitcoins. Платформа генерировала значительные еженедельные объемы на протяжении 2016 года. В этом году эта тенденция стала еще сильнее, зафиксировав новый рекорд недели в объемах. Чуть более 380.000 CAD в Биткоинах перешли из рук в руки на прошлой неделе, а это довольно солидная цифра.
Рекорды недели LocalBitcoins по всему миру
Канада не единственная страна, устанавливающая рекорды. Спрос на Биткоин в Колумбии стремительно увеличился за последние несколько недель. Больше 360.7 млн колумбийских песо были обменены на LocalBitcoins всего лишь за прошлую неделю. Это десятикратное увеличение по сравнению с первой неделей января 2016 года.
Сюрпризом в списке стран стала Саудовская Аравия. Страна хорошо известна своими богатствами, а также проявляет повышенный интерес к криптовалюте, несмотря на сравнительно невысокий рекордный недельный объем LocalBitcoins в 75.621 SAR. Это всего лишь $20.000, но все равно это положительное развитие в принятии цифровой валюты.
Другие страны, которые ставят новые рекорды по продаже, это Таиланд, Дания и Венесуэла. Последняя страна попала в список совсем не случайно, учитывая финансовый кризис в регионе. Ситуация развивается в правильном русле, за неделю на платформе продали Биткоины на 7.6 млн венесуэльских боливаров.
К Биткоину присоединяется все больше людей по всему миру. Следует отметить, что на LocalBitcoins обмен японской Йены остается стабильным. Централизованные биржи вроде Quoine на рынке продолжают становиться более успешными. Следует следить за рынком на протяжении следующих месяцев ведь остается неясным, как будут развиваться события в долгосрочной перспективе.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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