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В WhatsApp появился новый вид мошенничества

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Старый Сегодня, 18:21
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 472
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КП: 0.284
В WhatsApp появился новый вид мошенничества
Пользователи мессенджера WhatsApp массово получают спам-сообщения от злоумышленников, пишет блог компании ESET We Live Security. Мошенники обещают бесплатное подключение к интернету по «революционной технологии», на самом же деле хотят украсть личные данные пользователей.



Как это работает

Пользователь получает в WhatsApp сообщение в группе или от друга, который рекомендует сервис. В послании рассказывается о новой технологии, которая якобы позволит бесплатно пользоваться интернетом, и это не открытая Wi-Fi-точка. Но чтобы получить доступ, нужно разослать сообщение 13 своим друзьям – дескать, никто не должен уйти обиженным.

По ссылке в сообщении открывается страница, похожая на сайт WhatsApp



Это мошеннический сайт, на котором есть отзывы от ненастоящих пользователей и другие подтверждения того, что WhatsApp предоставляет бесплатный доступ в интернет. Однако нужно сделать завершающий шаг – установить несколько приложений. Естественно, никто не сообщает, что эти приложения нужны исключительно для кражи у пользователей личной информации, в том числе данных банковской карты.

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Метки
мошенничество
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