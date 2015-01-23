Доход издателей приложений для iOS и Android вырос на 40% в 2016 году — до $35 млрд

Доброго дня, друзья!
Рад сообщить вам, что доходы издателей и разработчиков от своих приложений в Google Play и App Store выросли на 40% в 2016 году и составили $35 млрд, следует из отчёта аналитической компании App Annie. В 2016 году также выросли количество загрузок и время, проведённое пользователями в приложениях.
По итогам 2016 года по всему миру было загружено 90 млрд приложений, что на 15% больше, чем в 2015 году. Причём и в Google Play, и в iOS этот показатель вырос на 13 млрд. Лидерство по количеству загрузок по-прежнему за Google Play, однако App Store продолжает наращивать темпы роста, отметили в App Annie.
Проведённое пользователями в приложениях время в 2016 году увеличилось на 25% и достигло 900 млрд часов. Речь идёт о времени на Android-смартфонах, за исключением Китая, отметили в App Annie. В среднем каждый Android-пользователь в 2016 году проводил в приложениях около двух часов в день, подсчитали аналитики.
Россия заняла пятое место в глобальном рейтинге загрузок приложений для iOS и пятую строчку в рейтинге для Android. В исследовании 2015 года Россия по количеству загрузок из Google Play занимала четвёртое место. По итогам 2016 года Россия, как и в 2015 году, не вошла в топ-10 по уровню доходов от приложений.
Самыми скачиваемыми приложениями в России стали WhatsApp, «ВКонтакте», Viber, «Сбербанк онлайн» и «Одноклассники», указывает РБК. Лидером по доходам в России стали приложения «Одноклассники», Read от «ЛитРес», а также сервис для знакомств Badoo и «Яндекс.Музыка».
Лидером по загрузкам на платформе iOS стал Китай, на Android — Индия, сместившая с этой позиции США и Бразилию. По уровню доходов от приложений для App Store лидером также стал Китай, для Google Play — Япония.
В 2016 году App Store и Google Play принесли издателям приложений $35 млрд дохода, что на 40% больше по сравнению с показателем 2015 года. При этом на официальные магазины приложений по-прежнему приходится менее половины доходов в экономике приложений, отметили в App Annie. По подсчётам аналитиков, после включения в статистику альтернативных магазинов Android-приложений и выручки от рекламы общая сумма выплат издателям вырастет до $89 млрд.
Основным источников доходов для издателей по-прежнему являются игры. В 2016 году на них пришлось 75% доходов от App Store и 90% — от Google Play. Самой доходной игрой по итогам 2016 года стала Monster Strike от Mixi, следом идут Clash of Clans от Supercell и Pokemon Go от Niantic. Последняя была выпущена в июле 2016 года и за полгода заработала $950 млн.
В мировой топ-5 самых доходных приложений из App Store и Google Play вошли музыкальный сервис Spotify, японский мессенджер Line, видеосервис Netflix, приложение для знакомств Tinder и стриминговый сервис HBO NOW.
Что думаете о выше изложенном, друзья? Жду отзывов ваших!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим