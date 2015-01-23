Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,379 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Доход издателей приложений для iOS и Android вырос на 40% в 2016 году — до $35 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:16
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,709
Благодарностей: 1,048
Записей в блоге: 7
КП: 0.368
Доход издателей приложений для iOS и Android вырос на 40% в 2016 году — до $35 млрд

Доброго дня, друзья!

Рад сообщить вам, что доходы издателей и разработчиков от своих приложений в Google Play и App Store выросли на 40% в 2016 году и составили $35 млрд, следует из отчёта аналитической компании App Annie. В 2016 году также выросли количество загрузок и время, проведённое пользователями в приложениях.

По итогам 2016 года по всему миру было загружено 90 млрд приложений, что на 15% больше, чем в 2015 году. Причём и в Google Play, и в iOS этот показатель вырос на 13 млрд. Лидерство по количеству загрузок по-прежнему за Google Play, однако App Store продолжает наращивать темпы роста, отметили в App Annie.

Проведённое пользователями в приложениях время в 2016 году увеличилось на 25% и достигло 900 млрд часов. Речь идёт о времени на Android-смартфонах, за исключением Китая, отметили в App Annie. В среднем каждый Android-пользователь в 2016 году проводил в приложениях около двух часов в день, подсчитали аналитики.

Россия заняла пятое место в глобальном рейтинге загрузок приложений для iOS и пятую строчку в рейтинге для Android. В исследовании 2015 года Россия по количеству загрузок из Google Play занимала четвёртое место. По итогам 2016 года Россия, как и в 2015 году, не вошла в топ-10 по уровню доходов от приложений.

Самыми скачиваемыми приложениями в России стали WhatsApp, «ВКонтакте», Viber, «Сбербанк онлайн» и «Одноклассники», указывает РБК. Лидером по доходам в России стали приложения «Одноклассники», Read от «ЛитРес», а также сервис для знакомств Badoo и «Яндекс.Музыка».

Лидером по загрузкам на платформе iOS стал Китай, на Android — Индия, сместившая с этой позиции США и Бразилию. По уровню доходов от приложений для App Store лидером также стал Китай, для Google Play — Япония.

В 2016 году App Store и Google Play принесли издателям приложений $35 млрд дохода, что на 40% больше по сравнению с показателем 2015 года. При этом на официальные магазины приложений по-прежнему приходится менее половины доходов в экономике приложений, отметили в App Annie. По подсчётам аналитиков, после включения в статистику альтернативных магазинов Android-приложений и выручки от рекламы общая сумма выплат издателям вырастет до $89 млрд.

Основным источников доходов для издателей по-прежнему являются игры. В 2016 году на них пришлось 75% доходов от App Store и 90% — от Google Play. Самой доходной игрой по итогам 2016 года стала Monster Strike от Mixi, следом идут Clash of Clans от Supercell и Pokemon Go от Niantic. Последняя была выпущена в июле 2016 года и за полгода заработала $950 млн.

В мировой топ-5 самых доходных приложений из App Store и Google Play вошли музыкальный сервис Spotify, японский мессенджер Line, видеосервис Netflix, приложение для знакомств Tinder и стриминговый сервис HBO NOW.

Что думаете о выше изложенном, друзья? Жду отзывов ваших!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Здесь может быть ваша реклама! Пишите в ЛС!)
ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР
Мое портфолио!
Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 18:19.
Prosvetlenniy на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рынок легальной марихуаны в США в 2016 году вырос на 30% Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 18 06.01.2017 16:39
РФ: В 2016 году рынок бизнес-ангельских инвестиций вырос на 30% OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.12.2016 15:47
К 2020 году рынок мобильных приложений вырастет до $100 млрд Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.02.2016 20:52
Доход Путина в 2014 году вырос почти на 4 млн рублей ondi Политика и экономика 4 15.04.2015 16:11
Доход главы Apple в 2014 году вырос вдвое kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.01.2015 20:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
favorit-bet - favorit-bet.cn
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
American Express присоединяется к $19 млн раунду финансирования Signifyd
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DepecheM
Новинки Apple не вдохновили инвесторов. Акции компании подешевели почти на 2%.
От DepecheM в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар chu
За 2015 г венчурный рынок России сократился в деньгах, но количество сделок выросло
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Обмен Rbkmoney - Webmoney , Помогайте..
От user_dik в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар aZaRRo
Какие спортивные прогнозы лучше?
От aZaRRo в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube