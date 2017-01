Альгамбра Мастер

insidertradinggroup.com - Insider Trading Group Я не админ!



Старт проекта - сегодня 17/01/2017 года.



Информация с официального сайта:

Цитата: Холдинг Insider Trading Group специализируется на управлении капиталом в биржевых финансовых сделках при слияниях и поглощениях корпораций, с использованием внутренней корпоративной информации. Даже несколько подобных операций в год приносят высокий процент прибыли. Как правило, крупные сделки привлекают внимание, поэтому руководители Insider Trading Group всегда придерживаются буквы закона и не являются официальными лицами публичных компаний, производящих сделки. Специалисты холдинга собирают информацию, проводят ее анализ и используют в биржевых операциях. Также, холдинг не раскрывает подробностей сделок в открытых публикациях. Маркетинг:

Тринар, с накопительной программой. Данный маркетинг использовался и используется во многих проектах:

Цитата: Первая опция - личное инвестирование. В этом случае программа Вам начисляет фиксированную ежемесячную премию до 6% от лично накопленной суммы на личном Депозитном счете. Нет никаких дополнительных обязательств.

Условие для гарантированного успеха Первой опции – Вы поддерживаете активной свою ячейку в общем блоке учета путем своевременного пополнения своего личного Транзитного счета ячейки на 4 USD до 28 числа каждого месяца. В случае если Вы не успели пополнить свой счет в текущем месяце, можете его пополнить за оба месяца в следующем. Но за пропущенный месяц проценты не начисляются. Если Вы пропустили два месяца своих накопительных платежей, то согласно договору, ячейка блокируется как не выполняющая условия договора и предлагается к продаже владельцу вышестоящей ячейки, и (или) выставляется на аукционе согласно правилам.

Вторая опция - Рекламная активность. Данная возможность открыта в качестве поощрения за рекламную деятельность. Это Личное инвестирование, плюс построение структуры из команды коллег в общем блоке. Под любой ячейкой в учетном блоке в первом уровне можно выстроить не более трех таких же ячеек. Нет ограничений на обладание количеством ячеек в любых структурах.

Условие для гарантированного успеха Второй опции – Вы поддерживаете активными свои ячейки путем своевременного пополнения своего личного Транзитного счета ячейки на 4 USD и следите за тем, чтобы транзитные счета тройки ячеек первого уровня тоже своевременно пополнялись. В случае выполнения этого условия, программа, кроме обычной премии в размере от 6 % в месяц от накопленных сумм на личном Депозитном счете, выплачивает Вам постоянно растущую премию за рекламный маркетинг от накопленных сумм на личных Депозитных счетах всех ячеек структуры вниз до 5 уровня по схеме: 1 уровень 5%, 2 уровень – 4%, 3 уровень 3% 4 уровень 3%, 5 уровень 2%.

В случае, если одна из трех ячеек первого уровня осталась не оплаченной в текущем месяце, не начисляются проценты от накопленных сумм структурой до 5 уровня в текущем месяце, а получаете только до 6% от опции Личное инвестирование.

Вариант 1 - 15 долларов на платёжную систему

Вариант 2 - 12 долларов через биржу

Биржа контролируется проектом, и все операции через кошелёк компании. Маржа за услуги биржи 5% в пользу проекта.



Платёжные системы:

Перфект (верефицирован)

Блокчейн ( пока не подключен)



Мой вклад:

The amount of 53.04 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1827ХХХ->U11020503. Memo: Shopping Cart Payment. Refundable voluntary payment. Num. 1153.. Date: 10:22 17.01.17. Batch: 160533594.





