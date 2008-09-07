Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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insidertradinggroup.com - Insider Trading Group

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:07
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 2,182
Благодарностей: 523
КП: 0.084
insidertradinggroup.com - Insider Trading Group
Я не админ!


Старт проекта - сегодня 17/01/2017 года.

Информация с официального сайта:

Цитата:
Холдинг Insider Trading Group специализируется на управлении капиталом в биржевых финансовых сделках при слияниях и поглощениях корпораций, с использованием внутренней корпоративной информации. Даже несколько подобных операций в год приносят высокий процент прибыли. Как правило, крупные сделки привлекают внимание, поэтому руководители Insider Trading Group всегда придерживаются буквы закона и не являются официальными лицами публичных компаний, производящих сделки. Специалисты холдинга собирают информацию, проводят ее анализ и используют в биржевых операциях. Также, холдинг не раскрывает подробностей сделок в открытых публикациях.
Маркетинг:

Тринар, с накопительной программой. Данный маркетинг использовался и используется во многих проектах:
Цитата:
Первая опция - личное инвестирование. В этом случае программа Вам начисляет фиксированную ежемесячную премию до 6% от лично накопленной суммы на личном Депозитном счете. Нет никаких дополнительных обязательств.
Условие для гарантированного успеха Первой опции – Вы поддерживаете активной свою ячейку в общем блоке учета путем своевременного пополнения своего личного Транзитного счета ячейки на 4 USD до 28 числа каждого месяца. В случае если Вы не успели пополнить свой счет в текущем месяце, можете его пополнить за оба месяца в следующем. Но за пропущенный месяц проценты не начисляются. Если Вы пропустили два месяца своих накопительных платежей, то согласно договору, ячейка блокируется как не выполняющая условия договора и предлагается к продаже владельцу вышестоящей ячейки, и (или) выставляется на аукционе согласно правилам.
Вторая опция - Рекламная активность. Данная возможность открыта в качестве поощрения за рекламную деятельность. Это Личное инвестирование, плюс построение структуры из команды коллег в общем блоке. Под любой ячейкой в учетном блоке в первом уровне можно выстроить не более трех таких же ячеек. Нет ограничений на обладание количеством ячеек в любых структурах.
Условие для гарантированного успеха Второй опции – Вы поддерживаете активными свои ячейки путем своевременного пополнения своего личного Транзитного счета ячейки на 4 USD и следите за тем, чтобы транзитные счета тройки ячеек первого уровня тоже своевременно пополнялись. В случае выполнения этого условия, программа, кроме обычной премии в размере от 6 % в месяц от накопленных сумм на личном Депозитном счете, выплачивает Вам постоянно растущую премию за рекламный маркетинг от накопленных сумм на личных Депозитных счетах всех ячеек структуры вниз до 5 уровня по схеме: 1 уровень 5%, 2 уровень – 4%, 3 уровень 3% 4 уровень 3%, 5 уровень 2%.
В случае, если одна из трех ячеек первого уровня осталась не оплаченной в текущем месяце, не начисляются проценты от накопленных сумм структурой до 5 уровня в текущем месяце, а получаете только до 6% от опции Личное инвестирование.
Минимальная сумма на вывод:
Вариант 1 - 15 долларов на платёжную систему
Вариант 2 - 12 долларов через биржу
Биржа контролируется проектом, и все операции через кошелёк компании. Маржа за услуги биржи 5% в пользу проекта.

Платёжные системы:
Перфект (верефицирован)
Блокчейн ( пока не подключен)

Мой вклад:
The amount of 53.04 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1827ХХХ->U11020503. Memo: Shopping Cart Payment. Refundable voluntary payment. Num. 1153.. Date: 10:22 17.01.17. Batch: 160533594.

Тема не является призывом, к каким либо действиям с вашей стороны.
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