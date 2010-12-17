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Китай станет провоцировать новый виток «валютных войн»

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Старый Сегодня, 18:04
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
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Китай станет провоцировать новый виток «валютных войн»

Китай не собирается начинать «валютные войны», заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на Всемирном экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе.

Цитата:
«Китай не намерен усиливать свою торговую конкурентоспособность за счет девальвации курса юаня, не собирается начинать валютные войны», —
сказал председатель КНР. Трансляция его выступления велась на официальном сайте форума.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что собирается объявить Китай манипулятором валютным курсом, чтобы вынудить страну договориться о лучших условиях взаимной торговли. Он также заявлял, что будет обсуждать с китайским руководством вопрос стоимости национальной валюты КНР — юаня.

Во вторник советник избранного президента США Энтони Скарамуччи заявил на ВЭФ в Давосе, что администрация Трампа не хочет торговой войны с Китаем. Он отметил, что новая администрация США хотела бы видеть процесс «свободной, честной торговли».
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 18:10
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 472
Благодарностей: 224
КП: 0.284
Re: Китай станет провоцировать новый виток «валютных войн»
так, станет, или не станет?
в заголовке, видимо, пропущено "не"
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назаревич на форуме  
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