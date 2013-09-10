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Neurala привлекла $14 млн. для своего продукта Neurala Brain на основе ИИ
Neurala, бостонская компания разработавшая продукт под названием Neurala Brain, объявила, что о закрытии $14 млн. раунда серии A. Лид-инвестором раунда выступил фонд Раунд был во главе с Pelion Ventures, участниками раунда были Sherpa Capital, Motorola Ventures, SK Ventures, Idinvest Partners, а также предыдущие инвесторы 360 Capital Partners и Draper Associates Investments.
Компания будет использовать средства для обслуживания своего растущего потребительского спроса. Капитал будет также приступит к разработке дополнительных приложений для Neurala Brain, платформы глубокого обучения нейронных сетей, для придания большей автономности и интерактивности смарт-продуктам - от игрушек до автомобилей.
"Neurala Brain изначально разработан для преобразования отрасли,"- говорит Массимилиано Версаче, соучредитель и генеральный директор Neurala. "Повторяющая естественные мыслительные процессы технология может быть встроена прямо в дрон, автомобиль, игрушку, камеру и другое домашнее устройство, чтобы оно могло учиться, видеть и действовать. Это очень важно для таких приложений, как беспилотные летательные аппараты и автономные автомобилей, поскольку время реакции имеет решающее значение там, где не всегда можно получить быстрый доступ к сети. Это очень мило, когда игрушка может узнавать ребенка и дарить ему улыбку без сообщения с сервером".
Нейросетевое программное обеспечение Neurala было разработано для НАСА и используется в космических исследованиях. Neurala Brain оценивает и узнает свое окружение так же, как это делает человеческий мозг, что позволяет адаптировать интеллектуальные продукты и взаимодействовать с их окружением в реальном времени. Например, программное обеспечение позволяет игрушке узнавать владельца, а автономного автомобиля может научить объезжать препятствия.
В июне прошлого года Neurala привлекла $1,2 млн. в раунде возглавленном Haiyin Capital и венчурным капиталистом Тимом Дрейпером. Теперь, с последними инвестициями, стартап обеспечил в общей сложности $ 16 млн.
Переведено специально для форума mmgp: http://bostinno.streetwise.co/2017/0...ning-software/
Последний раз редактировалось TTLuck2017; Сегодня в 18:06.
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