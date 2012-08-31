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До конца января биткоин-трейдинг будет подвержен высокой волатильности

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Старый Сегодня, 17:43
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До конца января биткоин-трейдинг будет подвержен высокой волатильности
До конца января биткоин-трейдинг, скорее всего, будет сопровождаться повышенной волатильностью, однако ситуация должна успокоиться к Новому году по восточному стилю, когда начнется традиционное затишье на китайских рынках.

Такое мнение в комментарии ForkLog высказал эксперт по криптовалютам и основатель bitup.io Кир Келевра.

Цитата:
«Консолидация курса биткоина на отметке $820 — $830 после таких серьезных волнений не могла задержаться надолго. Трейдинг криптовалют сейчас очень чувствителен к любым новостям из Китая, и каждая местная новость может сыграть как на повышение, так и на понижение курса», —
сказал он.

Напомним, в первых числах января биткоин достиг рекордных за последние три года отметок, однако вскоре его стоимость резко пошла вниз. Поначалу основным фактором считались новости с финансовых рынков Азии, однако еще через некоторое время стало известно о проверках, предпринятых Народным банком Китая в отношении трех ведущих бирж страны BTCC, OkCoin и Huobi, а также об отмене маржинальной торговли. Все эт привело к резкому снижению курса. За последний месяц на долю этих трех бирж приходилось более 90% объема торгов.

Цитата:
«Краткосрочный медвежий тренд на рынке криптовалют был спровоцирован отменой маржинальной торговли тремя крупнейшими торговыми площадками и проведением расследований деятельности после необоснованного новогоднего обновления рекордов цены. Судя по результатам, проверки не выявили серьезных нарушений со стороны бирж и китайские трейдеры начали вновь откупать длинные позиции. Технические показатели как раз сигнализировали о прорыве треугольника, а вот направление этого самого прорыва было продиктовано отсутствием негатива», —
говорит Кир Келевра.



Прогнозируя события на ближайшее время, он рекомендует проявлять осторожность.

Цитата:
«Биткоин-трейдинг до конца месяца будет подвержен высокой волатильности, поэтому открывать позиции следует предельно осторожно. Китайский новый год [отмечается 28 января — ForkLog] отправит многих биржевых спекулянтов на несколько дней по домам и страсти немного поутихнут», —
добавил эксперт.

Напомним, в ночь на вторник курс биткоина, до этого несколько дней находясь в районе $820 — $830, подскочил вверх, немного не дотянув до $900.
__________________
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Анна Чернобай на форуме  
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