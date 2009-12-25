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Япония выходит на второе место по объему биткойн-торгов в мире

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Имя: Владимир
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Япония выходит на второе место по объему биткойн-торгов в мире

Согласно сообщениям СМИ, количество торговых точек, принимающих биткойн, в Японии за 2016 год выросло в четыре раза – до более чем 4000. Кодзи Хигаши, комьюнити-директор Counterparty Foundation утверждает, что скоро Япония, с её восходящим биткойн-трендом, сможет бросить вызов Китаю по объему торгов.

В своем блоге Хигаши написал, что, в отличие от падения объемов торговли в Китае, вызванного отсутствием четкой законодательной базы, правовая установка Японии благоприятствует увеличению принятия криптовалют.

Ежедневный объем торгов в Японии в настоящее время составляет от 120 до 150 тысяч BTC (не учитывая внебиржевую и P2P торговлю) – на сегодня это около 15% от китайских объемов.

Хигаши выражает надежду, что новый закон о виртуальной валюте в Японии, который должен вступить в силу весной, окажется в ряде аспектов более благоприятным для развития отрасли, чем нынешняя битлицензия.

“В соответствии с этим законодательством, криптовалютные предприятия будут иметь пониженный входной барьер”, – сказал Хигаши, “что повлечет за собой увеличение торговли”.

Он предсказывает, что к концу текущего года у Японии есть все шансы стать страной номер один для биткойн-экосистемы страны.

Источник: Bitcoinist
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Метки
биткоин перспективы, криптовалюты, торги
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