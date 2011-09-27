Стартап по кибербезопасности Kratikal привлек $500 тыс

Стартап Kratikal Tech занимающийся разработками в кибербезопаности, анонсировал закрытие раунда приема инвестиций и привлечение суммы в размере $500 тысяч. Этот раунд проходил во главе с Амаджитом Гупта - бывшим директором Microsoft в Индии, Правеем Дубеем - соучредителем MutualPR и Джиотипразадом Бхаттом - сооснователем и исполнительным директором ImpactQA.
Kratikal предоставляет полный набор сервисов по ручному и автоматическому тестированию безопасности. Компания также предоставляет целый ряд всевозможных экспертиз по оценке уязвимостей с помощью веб-приложений и тестированию опциональных возможностей инфраструктуры, для крупных корпораций из списка Fortune 500.
В своем заявлении, представители Kratikal сообщили:
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"Нашей целью является предоставление глобального сервиса по обеспечению кибербезопасности мирового класса, а также создание среды для обучения IT профессионалов и диджитал сообщества Индии, заинтересованных в построении систем безопасности."
Стартап основан в 2013 году пятью соучредителями: Паваном Кушвахом, Паратошем Бансалом, Дипом Джунгом Тапом, Прашантом Пандеем и Анкиттом Сингхом. Из отчета новостного агентства "The Mint", компания Kratikal появилась после того, как был взломан email аккаунт одного из соучредителей компании - Павана Кушваха.
Перевод специально для MMGP.ru