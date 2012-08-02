Острый дефицит валюты в Украине

Согласно последним данным, в Украине образовалась нехватка иностранной валюты. Это объясняется непомерно высоким спросом, вызванным сезонными факторами и единичными обстоятельствами. Ситуацию прокомментировал глава НБУ Олег Черий, объясняя рост валюты на наличном рынке.
Прежде всего, такая разница спроса и предложения образовалась из-за совпадения рабочего дня в Украине и выходного в США(16 января в Штатах празднуют день Мартина Лютера Кинга). В понедельник отсутствовали поступления валютной выручки, что и вызвало повышенный спрос на доллар сегодня.
Кроме того, Чурий заявляет и о сезонных факторах. Всем известно, что начало января знаменуется большим количеством праздников, а значит — падением деловой активности в стране. Кроме того, на курс сказывается также сокращение выручки от экспорта продовольствия. По состоянию на 14:00 по Киеву курс доллара на рынке межбанка равен 27,58-27,65 грн.
Напомним, что НБУ завил о продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить большие колебания курса гривны. Во вторник национальный банк планирует продать до $100 млн, тем самым сохранив стабильность национальной валюты.
В ближайшее время эксперты готовятся к стоимость доллара в 29 — 30 гривен. Рост валюты объясняется спадом украинского экспорта. Кроме того, кредиты и долговые обязанности гасят в иностранной валюте, что рождает повышенный спрос. Стабилизация ситуации с курсом в стране ожидается в конце февраля этого года.
Специально для mmgp.ru