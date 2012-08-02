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Острый дефицит валюты в Украине

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Старый Сегодня, 17:02
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 25
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КП: 0.000
Острый дефицит валюты в Украине


Согласно последним данным, в Украине образовалась нехватка иностранной валюты. Это объясняется непомерно высоким спросом, вызванным сезонными факторами и единичными обстоятельствами. Ситуацию прокомментировал глава НБУ Олег Черий, объясняя рост валюты на наличном рынке.

Прежде всего, такая разница спроса и предложения образовалась из-за совпадения рабочего дня в Украине и выходного в США(16 января в Штатах празднуют день Мартина Лютера Кинга). В понедельник отсутствовали поступления валютной выручки, что и вызвало повышенный спрос на доллар сегодня.


Кроме того, Чурий заявляет и о сезонных факторах. Всем известно, что начало января знаменуется большим количеством праздников, а значит — падением деловой активности в стране. Кроме того, на курс сказывается также сокращение выручки от экспорта продовольствия. По состоянию на 14:00 по Киеву курс доллара на рынке межбанка равен 27,58-27,65 грн.



Напомним, что НБУ завил о продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить большие колебания курса гривны. Во вторник национальный банк планирует продать до $100 млн, тем самым сохранив стабильность национальной валюты.

В ближайшее время эксперты готовятся к стоимость доллара в 29 — 30 гривен. Рост валюты объясняется спадом украинского экспорта. Кроме того, кредиты и долговые обязанности гасят в иностранной валюте, что рождает повышенный спрос. Стабилизация ситуации с курсом в стране ожидается в конце февраля этого года.

Специально для mmgp.ru
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