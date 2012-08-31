Анна Чернобай Профессионал

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Пять применений блокчейна в корпоративной среде Благодаря использованию технологии блокчейна покупатели Walmart в Китае смогут приобретать более безопасные продукты и потреблять здоровую пищу



Резонно предположить, что с помощью технологий защищенного распределенного реестра можно следить за бриллиантами и осуществлять платежи… но при чем тут свинина?



Бриллианты. Биткоин. Свинина. Если вам кажется, что такое соседство неуместно, подумайте еще раз. Ведь с помощью современных технологий блокчейна можно эффективно отслеживать пути прохождения всего вышеперечисленного.



Блокчейны представляют собой распределенные, защищенные от вмешательства публичные журналы транзакций, которые привлекли всеобщее внимание благодаря криптовалюте биткоина, построенной на базе самого распространенного в мире блокчейна. Но сфера применения блокчейнов выходит далеко за пределы совершения анонимных платежей вне традиционных банковских систем.



Поскольку блокчейны имеют распределенный характер, отдельные отрасли или рынки могут использовать их без риска отказа всей системы. А так как их нельзя модифицировать, вопросов о доверии к регистратору записей тоже не возникает. Все это побудило целый ряд предприятий интегрировать блокчейны в свои бизнес-функции или по крайней мере протестировать их работу в реальных условиях.



Перечислим пять способов использования технологии блокчейна в современном бизнесе.



Совершение платежей



Биткоин впервые задействовал блокчейн в качестве инструмента для проведения платежей без обращения за помощью к банкам.



А если вас интересует как раз банковская деятельность? Как ни странно, многие функции, противопоставившие биткоин банкам, делают основополагающую технологию блокчейна весьма привлекательным способом проведения именно банковских транзакций в долларах, фунтах стерлингов и т. д. Блокчейн носит публичный и распределенный характер, благодаря чему банки могут видеть, способны ли их контрагенты расплатиться с долгами, а транзакции проводятся гораздо быстрее, чем их способен обработать центральный банк любого отдельно взятого государства.



Одним из первых технологии проведения платежей на основе блокчейна стал разрабатывать стартап Ripple. Его банковскими партнерами являются UBS, Santander и Standard Chartered. Одновременно UBS и Santander работают над другим проектом блокчейна — Utility Settlement Coin, который позволяет им проводить платежи в разных валютах совместно с Deutsche Bank, BNY Mellon и другими финансовыми учреждениями.



Если такие системы войдут в моду, конкуренция блокчейна с традиционными технологиями межбанковских платежей (в том числе и со SWIFT) станет всего лишь вопросом времени.



Идентификация вещей



Кто гарантирует в Интернете, что вы вовсе не тот, за кого себя выдаете? Аналогичные сложности проведение идентификации вызывает и в Интернете вещей.



Отсутствие средств безопасной идентификации устройств, подключенных к вашей собственной сети, ни у кого энтузиазма не вызывает, и именно это заставило Министерство внутренней безопасности США финансировать проект Factom по созданию в блокчейне журнала с временными отметками, в котором для таких устройств будет указываться их идентификационный номер, производитель, доступные обновления, известные проблемы с безопасностью и предоставленные полномочия.



Все это можно было бы держать и в обычной базе данных, но в министерстве рассчитывают, что неизменность блокчейна затруднит хакерам подмену известных устройств в силу невозможности корректировки записей блокчейна.



Сертификация сертификатов

Впрочем, подделывать можно не только устройства, но и документы, подтверждающие квалификацию.



Допустим, вы ищете специалиста по блокчейнам, и соискатель утверждает, что у него имеется профессиональный сертификат. Как проверить подлинность этого сертификата?



Компания Learning Machine, занимающаяся разработкой программного обеспечения, предлагает просматривать сертификаты кандидатов в своем мобильном приложении. В этом случае их аутентичность вы сможете проверить с помощью системы Blockcerts. Информация о сертификате хранится в блокчейне, и любой желающий может с ней ознакомиться, идентифицировав человека, которому этот сертификат был выдан, без обращения в уполномоченную организацию.



Сертификаты подтверждают факты получения образования, прохождения обучения, членства в определенной группе и т. д., а организация, выпускающая сертификаты, может помещать информацию о них в том числе и в блокчейн. Компания Learning Machine совместно с лабораторией Media Lab Массачусетского технологического института представила детали Blockcerts в качестве открытого стандарта и поместила код этой системы в Github.



Вечные бриллианты

Говорят, что бриллианты останутся с нами навсегда, а значит, система для их отслеживания должна пройти испытание временем.



Компания Everledger намерена использовать технологию блокчейна для доказательства происхождения бриллиантов и подтверждения информации об их собственниках, сведения о которых хранятся в ее журнале. Здесь используются сразу два блокчейна. В закрытом блокчейне содержится информация, которой продавец бриллианта должен поделиться с покупателем, избегая при этом ее широкой огласки, а в открытом находится временная метка, подтверждающая правомерность закрытых записей.



Свою первую базу данных бриллиантов Everledger создала на платформе приложения блокчейна Eris, которая была разработана компанией Monax и перенесена недавно в систему, развернутую в облаке IBM Bluemix.



Отследить происхождение бриллиантов сегодня вполне возможно, поскольку необработанные алмазы обладают уникальными физическими характеристиками, а на обработанных лазером вырезается крошечный серийный номер. Фиксация каждого перемещения драгоценностей позволяет страховщикам выявлять случаи мошенничества, а международным органам — гарантировать, что деньги, вырученные от продажи бриллиантов, не пойдут на финансирование вооруженных конфликтов.



Генеральный директор компании Everledger Лианна Кемп убеждена в том, что их система способна трансформировать торговлю любыми ценностями. С ее помощью вполне можно, например, идентифицировать предметы роскоши и произведения искусства.



И наконец, свинина

А при чем здесь свинина? Ее цена на вес значительно уступает стоимости бриллиантов, но, по крайней мере, в Китае дешевизна компенсируется объемами продаж. А поскольку свинина в отличие от бриллиантов не вечна, продавцам необходимо продемонстрировать ее свежесть и пригодность к употреблению.



Свинина – один из многих продуктов, для которых точное отслеживание движения запасов может оказаться весьма полезным, и именно на ее примере крупнейшая мировая сеть супермаркетов Walmart тестирует технологию блокчейна. В блокчейне IBM регистрируется происхождение каждого куска свинины, продаваемого в Китае, место и характер его обработки, температура хранения и ожидаемая дата окончания срока годности.



При необходимости изъятия продуктов можно сузить спектр поисков отдельными партиями и точно выяснить, откуда они поступили, а в случае уже совершенной продажи даже определить покупателей.



Проект Walmart затронет и другие продовольственные товары. Компания уже открыла в Китае центр Walmart Food Safety Collaboration Center для проведения совместных работ с IBM и партнерами по отрасли. Благодаря использованию технологии блокчейна покупатели смогут приобретать более безопасные продукты и потреблять здоровую пищу.



Источник Если вам кажется, что такое соседство неуместно, подумайте еще раз. Ведь с помощью современных технологий блокчейна можно эффективно отслеживать пути прохождения всего вышеперечисленного.Блокчейны представляют собой распределенные, защищенные от вмешательства публичные журналы транзакций, которые привлекли всеобщее внимание благодаря криптовалюте биткоина, построенной на базе самого распространенного в мире блокчейна. Но сфера применения блокчейнов выходит далеко за пределы совершения анонимных платежей вне традиционных банковских систем.Поскольку блокчейны имеют распределенный характер, отдельные отрасли или рынки могут использовать их без риска отказа всей системы. А так как их нельзя модифицировать, вопросов о доверии к регистратору записей тоже не возникает. Все это побудило целый ряд предприятий интегрировать блокчейны в свои бизнес-функции или по крайней мере протестировать их работу в реальных условиях.Перечислим пять способов использования технологии блокчейна в современном бизнесе.Биткоин впервые задействовал блокчейн в качестве инструмента для проведения платежей без обращения за помощью к банкам.А если вас интересует как раз банковская деятельность? Как ни странно, многие функции, противопоставившие биткоин банкам, делают основополагающую технологию блокчейна весьма привлекательным способом проведения именно банковских транзакций в долларах, фунтах стерлингов и т. д. Блокчейн носит публичный и распределенный характер, благодаря чему банки могут видеть, способны ли их контрагенты расплатиться с долгами, а транзакции проводятся гораздо быстрее, чем их способен обработать центральный банк любого отдельно взятого государства.Одним из первых технологии проведения платежей на основе блокчейна стал разрабатывать стартап Ripple. Его банковскими партнерами являются UBS, Santander и Standard Chartered. Одновременно UBS и Santander работают над другим проектом блокчейна — Utility Settlement Coin, который позволяет им проводить платежи в разных валютах совместно с Deutsche Bank, BNY Mellon и другими финансовыми учреждениями.Если такие системы войдут в моду, конкуренция блокчейна с традиционными технологиями межбанковских платежей (в том числе и со SWIFT) станет всего лишь вопросом времени.Кто гарантирует в Интернете, что вы вовсе не тот, за кого себя выдаете? Аналогичные сложности проведение идентификации вызывает и в Интернете вещей.Отсутствие средств безопасной идентификации устройств, подключенных к вашей собственной сети, ни у кого энтузиазма не вызывает, и именно это заставило Министерство внутренней безопасности США финансировать проект Factom по созданию в блокчейне журнала с временными отметками, в котором для таких устройств будет указываться их идентификационный номер, производитель, доступные обновления, известные проблемы с безопасностью и предоставленные полномочия.Все это можно было бы держать и в обычной базе данных, но в министерстве рассчитывают, что неизменность блокчейна затруднит хакерам подмену известных устройств в силу невозможности корректировки записей блокчейна.Впрочем, подделывать можно не только устройства, но и документы, подтверждающие квалификацию.Допустим, вы ищете специалиста по блокчейнам, и соискатель утверждает, что у него имеется профессиональный сертификат. Как проверить подлинность этого сертификата?Компания Learning Machine, занимающаяся разработкой программного обеспечения, предлагает просматривать сертификаты кандидатов в своем мобильном приложении. В этом случае их аутентичность вы сможете проверить с помощью системы Blockcerts. Информация о сертификате хранится в блокчейне, и любой желающий может с ней ознакомиться, идентифицировав человека, которому этот сертификат был выдан, без обращения в уполномоченную организацию.Сертификаты подтверждают факты получения образования, прохождения обучения, членства в определенной группе и т. д., а организация, выпускающая сертификаты, может помещать информацию о них в том числе и в блокчейн. Компания Learning Machine совместно с лабораторией Media Lab Массачусетского технологического института представила детали Blockcerts в качестве открытого стандарта и поместила код этой системы в Github.Говорят, что бриллианты останутся с нами навсегда, а значит, система для их отслеживания должна пройти испытание временем.Компания Everledger намерена использовать технологию блокчейна для доказательства происхождения бриллиантов и подтверждения информации об их собственниках, сведения о которых хранятся в ее журнале. Здесь используются сразу два блокчейна. В закрытом блокчейне содержится информация, которой продавец бриллианта должен поделиться с покупателем, избегая при этом ее широкой огласки, а в открытом находится временная метка, подтверждающая правомерность закрытых записей.Свою первую базу данных бриллиантов Everledger создала на платформе приложения блокчейна Eris, которая была разработана компанией Monax и перенесена недавно в систему, развернутую в облаке IBM Bluemix.Отследить происхождение бриллиантов сегодня вполне возможно, поскольку необработанные алмазы обладают уникальными физическими характеристиками, а на обработанных лазером вырезается крошечный серийный номер. Фиксация каждого перемещения драгоценностей позволяет страховщикам выявлять случаи мошенничества, а международным органам — гарантировать, что деньги, вырученные от продажи бриллиантов, не пойдут на финансирование вооруженных конфликтов.Генеральный директор компании Everledger Лианна Кемп убеждена в том, что их система способна трансформировать торговлю любыми ценностями. С ее помощью вполне можно, например, идентифицировать предметы роскоши и произведения искусства.А при чем здесь свинина? Ее цена на вес значительно уступает стоимости бриллиантов, но, по крайней мере, в Китае дешевизна компенсируется объемами продаж. А поскольку свинина в отличие от бриллиантов не вечна, продавцам необходимо продемонстрировать ее свежесть и пригодность к употреблению.Свинина – один из многих продуктов, для которых точное отслеживание движения запасов может оказаться весьма полезным, и именно на ее примере крупнейшая мировая сеть супермаркетов Walmart тестирует технологию блокчейна. В блокчейне IBM регистрируется происхождение каждого куска свинины, продаваемого в Китае, место и характер его обработки, температура хранения и ожидаемая дата окончания срока годности.При необходимости изъятия продуктов можно сузить спектр поисков отдельными партиями и точно выяснить, откуда они поступили, а в случае уже совершенной продажи даже определить покупателей.Проект Walmart затронет и другие продовольственные товары. Компания уже открыла в Китае центр Walmart Food Safety Collaboration Center для проведения совместных работ с IBM и партнерами по отрасли. Благодаря использованию технологии блокчейна покупатели смогут приобретать более безопасные продукты и потреблять здоровую пищу.

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