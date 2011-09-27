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Выручка компании Double Robotics, за 4 года, составила $20 млн

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Старый Сегодня, 16:43
#1
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Выручка компании Double Robotics, за 4 года, составила $20 млн

Компания Double Robotics сообщила, что аудитория пользователей их роботов позволяющих организовывать удаленную связь с человеком имеет большой потенциал, и компания готова доказать это. За последние 4 года, было продано больше 8000 роботов по всему миру, что позволило сгенерировать выручку в размере $20 млн. В связи с этим, Double Robotics планирует начать раунд А приема инвестиций, для улучшения системы предоставления данных клиентам, на основе платной подписки.

По словам генерального директора Double Robotics, Давида Канна:

Цитата:
"За последние несколько лет компания извлекла большое количество уроков, позволяющих улучшить собственные разработки. Когда стартап начинал свою деятельность, было сложно предугадать чего ожидать. У нас была сумасшедшая концептуальная задумка сделать роботов незаменимыми помощниками в офисе, и нам первым удалось осуществить такую задумку в тех масштабах, которые есть сейчас."
Роботы от компании Double Robotics, позволяют осуществлять удаленное присутствие в офисе. То есть используя Skype, Google Hangouts, или другое web-приложение, пользователь может передавать свое изображение на экран, видеть присутствующих и перемещаться по офису или аудитории. В качестве экрана приема/передачи изображения, используется iPad.

70% основного проданных роботов используется в офисах, при этом, в число клиентов компании входит 40 фирм из списка Fortune 100. Остальные 30% роботов используются в сферах образования и здравоохранения. Несмотря на небольшую востребованность рынка в подобных разработках на следующие пару лет, Канн верит в потенциальный рост потребителей роботов. Количество сфер, где будут применяться роботы для удаленного присутствия может увеличится, по мере улучшения качества предоставляемых услуг и функциональных возможностей.

Именно по этой причине генеральный директор Double Robotics, гордится своей компанией и выручкой в $20 млн. Также Канн поделился информацией, что среди проданных 8000 тысяч роботов, самым крупным заказом было приобретение сразу 88 роботов по средствам сайта.

Для компании новый раунд инвестирования станет новым шагом в улучшения качества предоставляемых услуг. Предыдущий раунд приема инвестиций в 2012 году, позволил собрать сумму в $2 млн. Среди инвесторов можно было увидеть SK Ventures, Grishin Robotics, Y Combinator, и ряда ангельских инвесторов.

Уже в этом квартале, компания планирует начать взимать абонплату в размере $99 в месяц.

Перевод специально для MMGP.ru

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Последний раз редактировалось Tigrenish; Сегодня в 16:56.
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Метки
доход, инвестиции, робот, технологии
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