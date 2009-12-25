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Белорусский банк БелВЭБ заявляет о внедрении в свою деятельность технологии блокчейн

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Белорусский банк БелВЭБ заявляет о внедрении в свою деятельность технологии блокчейн

Проектный офис банка Белвнешэкономбанка (БелВЭБ) по развитию экспорта на первом заседании утвердил программу мероприятий на 2017 год, и в числе прочих инициатив в ней утверждено намерение использовать технологию блокчейн в торговых сделках с Россией.

Банк, являющийся основным оператором для банков стран СНГ и Балтии по расчетам в белорусских рублях, сообщает:

“Отдельный пункт программы – изучение технологии “блокчейн” и возможности ее внедрения, в том числе, за счет средств бюджета Союзного государства, в качестве пилотного направления в сделках торгового финансирования российских и белорусских компаний при условии соблюдения актов Союзного государства, касающихся вопросов формирования и исполнения бюджета Союзного государства”.

Источник: Bveb
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Метки
банк, россия, технология блокчейн
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