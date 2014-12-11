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Скандальный законопроект о зопроте офисов в кварти ударит по малому бизнесу в Украине
Частные предприниматели и малый бизнес могут значительно пострадать, если законопроект No5437, запрещающий размещение офисов и хостелов в многоквартирных домах будет принят. Этот закон плохо отразится прежде всего на малых предпринимателях и бизнес-климате в целом. Такое мнение выразил Денис Малюська, эксперт проекта PolitEyes и ведущий юрист Better Regulation Delivery Office (Офис эффективного регулирования).
Жители многоквартирных домов оказываются в двоякой ситуации, с одной стороны соседи, использующие свою жилплощадь не по назначению такой возможности лишаться, с другой стороны из-за запрета снизиться оценочная стоимость квартиры, поскольку ее нельзя будет переоборудовать под офис. Специалист уверен, что аналогичные законы в мировой практике, в Украине требуют более комплексного подхода и] тщательной проработки, чем это сделано при внесении законопроекта No5473.
Этот законопроект устанавливает единое правило во всех областях без учета местной специфики. По мнению эксперта необходимо не только рассматривать конкретных регион или населенный пункт, но не лишне учитывать и каждую конкретную часть этого населенного пункта при необходимости.
Вместо тотального повсеместного запрета на ведение хозяйственной деятельности в жилой квартире, Малюська предлагает разрешить таковую деятельность по согласованию с соседними собственниками и местной властью.
Вместе с тем, специалист указывает, что законопроектом не предусмотрено регулирование процедуры перевода помещений из жилых в нежилые.
Кроме того, подчеркивает специалист, документ не регулирует процедуру если законопроект о запрете использование жилой площади для бизнеса, будет принят, то процедура перевода потребует четкого и согласованного регулирования.
Эксперт также отмечает, что административная ответственность, предусмотренная за нарушение закона, не соответствует интересам жильцов, соседствующих с «офисами»-квартирами. Законопроект No 5473 будет заново поставлен к рассмотрению Рады 19 января, предыдущая декабрьская попытка принять закон провалилась, тогда на фоне вопроса принятия бюджета, законопроект не набрал нужного количества голосов.
Специально для форума mmgp
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Сегодня, 16:57
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