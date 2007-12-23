Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Космический бизнес - space-business.net

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
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Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:14
#1
Премиум
 
Аватар monhyip
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2007
Сообщений: 82,608
Благодарностей: 8,050
КП: 0.221

награды Ветеран MMGP.RU 
Космический бизнес - space-business.net
Старт 16.01.2017


Я не админ владелец проекта

О проекте

Space Business дает своим пользователям возможность не только наслаждаться игрой, но и получать доход. Интерфейс игры интуитивно понятен, а для возможности заработка достаточно минимальной инвестиции. Покупайте звездолеты, которые будут приносить Вам реальные деньги. Мы предлагаем нашим инвесторам доход до 60% от суммы вклада в месяц и партнерскую программу (15% от вклада реферала). Все заработанные Вами средства в проекте, Вы сможете вывести в автоматическом режиме. Ваш доход ничем не ограничен. Средства распределяются следующим образом: 90% на вывод, 10% на реинвест. Также реализован обменник, позволяющий конвертировать средства с баланса на вывод НА баланс для покупок. При этой операции Вы получаете +20% от суммы обмена. В игре "Space Business" Вас ждет множество призов, конкурсов и бонусов! Присоединяйтесь к нашей увлекательной экономической онлайн игре с возможностью заработка реальных денежных средств!

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Принимает:

Payeer

Вклад
Дата операции: 17 Янв 2017 14:51
ID операции: 289871118
Тип операции: перевод
Магазин: space-business.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 20.83 $
Сумма получения: 20.83 $

Номер счета в магазине: 97

__________________
http://monhyip.net/b/1.gif
| Наш SKYPE ЧАТ
monhyip вне форума  
Старый Сегодня, 16:31
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,365
Благодарностей: 545
КП: 0.012
Re: Космический бизнес - space-business.net
Вроде и неплохо выглядит )
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