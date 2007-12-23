Космический бизнес - space-business.net

Старт 16.01.2017
О проекте
Я не админ владелец проекта
Space Business дает своим пользователям возможность не только наслаждаться игрой, но и получать доход. Интерфейс игры интуитивно понятен, а для возможности заработка достаточно минимальной инвестиции. Покупайте звездолеты, которые будут приносить Вам реальные деньги. Мы предлагаем нашим инвесторам доход до 60% от суммы вклада в месяц и партнерскую программу (15% от вклада реферала). Все заработанные Вами средства в проекте, Вы сможете вывести в автоматическом режиме. Ваш доход ничем не ограничен. Средства распределяются следующим образом: 90% на вывод, 10% на реинвест. Также реализован обменник, позволяющий конвертировать средства с баланса на вывод НА баланс для покупок. При этой операции Вы получаете +20% от суммы обмена. В игре "Space Business" Вас ждет множество призов, конкурсов и бонусов! Присоединяйтесь к нашей увлекательной экономической онлайн игре с возможностью заработка реальных денежных средств!
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Принимает:
Payeer
Вклад
Дата операции: 17 Янв 2017 14:51
ID операции: 289871118
Тип операции: перевод
Магазин: space-business.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 20.83 $
Сумма получения: 20.83 $
Номер счета в магазине: 97