Директор Blockchain.info назвал биткоин менее рискованной валютой,чем британский фунт
Генеральный директор компании Blockchain.info Питер Смит назвал биткоин менее рискованной валютой, чем британский фунт стерлингов, и более волатильной, чем евро. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Rambler News Service.
Сегодня биткоин является настоящим примером цифрового актива и через несколько лет можно ожидать появления его полноценных аналогов, подчеркнул Смит.
12 января зампред правления Сбербанка Вадим Кулик заявил, что широкое применение технологии блокчейн в банковской сфере может начаться в 2018 году.