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Директор Blockchain.info назвал биткоин менее рискованной валютой,чем британский фунт

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Старый Сегодня, 16:12
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Директор Blockchain.info назвал биткоин менее рискованной валютой,чем британский фунт
Генеральный директор компании Blockchain.info Питер Смит назвал биткоин менее рискованной валютой, чем британский фунт стерлингов, и более волатильной, чем евро. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Rambler News Service.


Сегодня биткоин является настоящим примером цифрового актива и через несколько лет можно ожидать появления его полноценных аналогов, подчеркнул Смит.

12 января зампред правления Сбербанка Вадим Кулик заявил, что широкое применение технологии блокчейн в банковской сфере может начаться в 2018 году.

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Анна Чернобай на форуме  
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Старый Сегодня, 16:13
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,598
Благодарностей: 6,142
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Re: Директор Blockchain.info назвал биткоин менее рискованной валютой,чем британский
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
12 января зампред правления Сбербанка Вадим Кулик заявил, что широкое применение технологии блокчейн в банковской сфере может начаться в 2018 году.
Всего то годик примерно подождать...
__________________
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Старый Сегодня, 16:48
#3
Интересующийся
 
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Адрес: Украина
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Сообщений: 666
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Re: Директор Blockchain.info назвал биткоин менее рискованной валютой,чем британский
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
через несколько лет можно ожидать появления его полноценных аналогов
А он что, не в курсе там, что есть, к примеру, Монеро или Этериум. Ну и, надеюсь, со временем, биткоин не будет так сильно колбасить, как сегодня.
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