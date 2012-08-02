Lonsdayl Интересующийся

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 23 Благодарностей: 4 КП: 0.000

Топ 5 крахов Bitcoin







#5 — крушение огромного пузыря в 2011 году



8 июня 2011 года, после 2-месячного ралли с ценой Bitcoin стоимостью $1, он достиг своего максимума на уровне $32 за единицу.Это было впервые, когда Bitcoin так сильно вырос в цене, так что люди пророчили повышение цены до $1000. Увы, после достижения пика рынок впал в спячку. В следствии, СМИ повернули тренд Bitcoin и через 6 месяцев цена упала до 2 долларов. После потери 94% стоимости Wired использовали этот прецедент и написали статью о "Взлете и падении Bitcoin", называя валюту неудачным экспериментом.



#4 — летний крах 2012



За год цена восстановилась и при стоимости Bitcoin составляла $4,5 он продолжал расти. В августе 2012 года Bitcoin опять был на своем максимуме — $15,25. Казалось бы, что цена Bitcoin снова возрастет, но опять произошел крах рынка. В течении нескольких минус Bitcoin обесценился до $10, а затем спустился до отметки $7,5.



Одним из ключевых факторов, который привел к краху валюты стала операция по схеме Понци. В августе 2012 года компания Bitcoin Savings and Trust украла валюту на сумму $5.6 млн, оставив инвесторов с пустыми руками.



#3 — вилка Bitcoin в марте 2013



12 марта 2013 года в протоколе Bitcoin была обнаружена ошибка, которая называется вилка. Суть заключается в том, что данные о расходе средств не сохранялись, что позволило использовать одни и те же деньги дважды. Как и ожидалось, рынок не простил такую ошибку. Трейдеры резко запаниковали и начали продавать криптовалюту. Это снизило цену Bitcoin на 23% от максимума $48 до уровня $37.



К счастью, проблема была быстро устранена путем отката обновления до старой версии. В результате, средства пользователей на крупных биржах, как MtGox, остались нетронутыми и цена быстро вернулась на прежний уровень.



#2 — пузырь лопнул в апреле 2013



После ситуацией с вилками цены продолжали расти, и информация про Bitcoin стала появляться все чаще и чаще. Когда цена достигла максимума в $266, 10 апреля 2013 года, самый популярный обменник MtGox скопил долг объемом в $30 млн. Это случилось из-за высокой торговой активности, что нагрузило серверы. В результате процедура обмена длилась больше 70 минут. Такая участь вызвала паническую реакцию и Bitcoin упал до $54. На восстановление серверов у компании ушло порядка 8 часов.



#1 — падение MyGox



Наибольший крах всех времен — закрытие MtGox. Обменник служил обществу Bitcoin несколько лет, завоевывая доверие и поддержку трейдеров. Но в один момент сайт перестал скупать валюту, а затем устроил главную распродажу. Так как все торговцы пытались продать свои монеты и вывести средства, это снизило цену с $1163 до низкого уровня в $387. Эксперты утверждают, что не случись бы падение — цен могла бы достичь $10000.



А как вы думаете, какие перспективы у валюты сейчас, и будут ли еще крупные крахи на рынке Bitcoin?



Перевод специально для mmgp.ru С момента создания Bitcoin в 2009 году рынок никогда не имел нисходящий тренд. Цена Bitoin сопровождалась крупными крахами и постоянными качелями, следовательно — огромными потерями трейдеров. Давайте сегодня рассмотрим историю 5 самых крупных ударов, которые приводили к обвалу рынка Bitcoin.8 июня 2011 года, после 2-месячного ралли с ценой Bitcoin стоимостью $1, он достиг своего максимума на уровне $32 за единицу.Это было впервые, когда Bitcoin так сильно вырос в цене, так что люди пророчили повышение цены до $1000. Увы, после достижения пика рынок впал в спячку. В следствии, СМИ повернули тренд Bitcoin и через 6 месяцев цена упала до 2 долларов. После потери 94% стоимости Wired использовали этот прецедент и написали статью о "Взлете и падении Bitcoin", называя валюту неудачным экспериментом.За год цена восстановилась и при стоимости Bitcoin составляла $4,5 он продолжал расти. В августе 2012 года Bitcoin опять был на своем максимуме — $15,25. Казалось бы, что цена Bitcoin снова возрастет, но опять произошел крах рынка. В течении нескольких минус Bitcoin обесценился до $10, а затем спустился до отметки $7,5.Одним из ключевых факторов, который привел к краху валюты стала операция по схеме Понци. В августе 2012 года компания Bitcoin Savings and Trust украла валюту на сумму $5.6 млн, оставив инвесторов с пустыми руками.12 марта 2013 года в протоколе Bitcoin была обнаружена ошибка, которая называется вилка. Суть заключается в том, что данные о расходе средств не сохранялись, что позволило использовать одни и те же деньги дважды. Как и ожидалось, рынок не простил такую ошибку. Трейдеры резко запаниковали и начали продавать криптовалюту. Это снизило цену Bitcoin на 23% от максимума $48 до уровня $37.К счастью, проблема была быстро устранена путем отката обновления до старой версии. В результате, средства пользователей на крупных биржах, как MtGox, остались нетронутыми и цена быстро вернулась на прежний уровень.После ситуацией с вилками цены продолжали расти, и информация про Bitcoin стала появляться все чаще и чаще. Когда цена достигла максимума в $266, 10 апреля 2013 года, самый популярный обменник MtGox скопил долг объемом в $30 млн. Это случилось из-за высокой торговой активности, что нагрузило серверы. В результате процедура обмена длилась больше 70 минут. Такая участь вызвала паническую реакцию и Bitcoin упал до $54. На восстановление серверов у компании ушло порядка 8 часов.Наибольший крах всех времен — закрытие MtGox. Обменник служил обществу Bitcoin несколько лет, завоевывая доверие и поддержку трейдеров. Но в один момент сайт перестал скупать валюту, а затем устроил главную распродажу. Так как все торговцы пытались продать свои монеты и вывести средства, это снизило цену с $1163 до низкого уровня в $387. Эксперты утверждают, что не случись бы падение — цен могла бы достичь $10000.А как вы думаете, какие перспективы у валюты сейчас, и будут ли еще крупные крахи на рынке Bitcoin?

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