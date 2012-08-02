Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,368 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Топ 5 крахов Bitcoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах. Bitcoin и Ethereum Форумы. Черный список сервисов криптовалют
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:07
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 23
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Топ 5 крахов Bitcoin
С момента создания Bitcoin в 2009 году рынок никогда не имел нисходящий тренд. Цена Bitoin сопровождалась крупными крахами и постоянными качелями, следовательно — огромными потерями трейдеров. Давайте сегодня рассмотрим историю 5 самых крупных ударов, которые приводили к обвалу рынка Bitcoin.



#5 — крушение огромного пузыря в 2011 году

8 июня 2011 года, после 2-месячного ралли с ценой Bitcoin стоимостью $1, он достиг своего максимума на уровне $32 за единицу.Это было впервые, когда Bitcoin так сильно вырос в цене, так что люди пророчили повышение цены до $1000. Увы, после достижения пика рынок впал в спячку. В следствии, СМИ повернули тренд Bitcoin и через 6 месяцев цена упала до 2 долларов. После потери 94% стоимости Wired использовали этот прецедент и написали статью о "Взлете и падении Bitcoin", называя валюту неудачным экспериментом.

#4 — летний крах 2012

За год цена восстановилась и при стоимости Bitcoin составляла $4,5 он продолжал расти. В августе 2012 года Bitcoin опять был на своем максимуме — $15,25. Казалось бы, что цена Bitcoin снова возрастет, но опять произошел крах рынка. В течении нескольких минус Bitcoin обесценился до $10, а затем спустился до отметки $7,5.

Одним из ключевых факторов, который привел к краху валюты стала операция по схеме Понци. В августе 2012 года компания Bitcoin Savings and Trust украла валюту на сумму $5.6 млн, оставив инвесторов с пустыми руками.

#3 — вилка Bitcoin в марте 2013

12 марта 2013 года в протоколе Bitcoin была обнаружена ошибка, которая называется вилка. Суть заключается в том, что данные о расходе средств не сохранялись, что позволило использовать одни и те же деньги дважды. Как и ожидалось, рынок не простил такую ошибку. Трейдеры резко запаниковали и начали продавать криптовалюту. Это снизило цену Bitcoin на 23% от максимума $48 до уровня $37.

К счастью, проблема была быстро устранена путем отката обновления до старой версии. В результате, средства пользователей на крупных биржах, как MtGox, остались нетронутыми и цена быстро вернулась на прежний уровень.

#2 — пузырь лопнул в апреле 2013

После ситуацией с вилками цены продолжали расти, и информация про Bitcoin стала появляться все чаще и чаще. Когда цена достигла максимума в $266, 10 апреля 2013 года, самый популярный обменник MtGox скопил долг объемом в $30 млн. Это случилось из-за высокой торговой активности, что нагрузило серверы. В результате процедура обмена длилась больше 70 минут. Такая участь вызвала паническую реакцию и Bitcoin упал до $54. На восстановление серверов у компании ушло порядка 8 часов.

#1 — падение MyGox

Наибольший крах всех времен — закрытие MtGox. Обменник служил обществу Bitcoin несколько лет, завоевывая доверие и поддержку трейдеров. Но в один момент сайт перестал скупать валюту, а затем устроил главную распродажу. Так как все торговцы пытались продать свои монеты и вывести средства, это снизило цену с $1163 до низкого уровня в $387. Эксперты утверждают, что не случись бы падение — цен могла бы достичь $10000.

А как вы думаете, какие перспективы у валюты сейчас, и будут ли еще крупные крахи на рынке Bitcoin?

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 16:11
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 666
Благодарностей: 47
КП: 0.080
Re: Топ 5 крахов Bitcoin
Ну вот и добренько. Каждый год происходят и крахи и подъемы, как оказалось.
Хорошая статья. Как раз для тех, кто недавно стал следить за биткоином.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
forfor на форуме  
Старый Сегодня, 16:52
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,764
Благодарностей: 166
КП: 0.090
Re: Топ 5 крахов Bitcoin
Как видим последних несколько лет ни каких особых крахов не было. Все эти неприятности случались только на этапе формирования рынка, далее все было более менее стабильно. Правда в последние пару месяцев слегка заколбасилоась, но не так жестко как это было ранее.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Bitcoin-Obmen - автообмен PM, Bitcoin, Litecoin, DOGE, BTC-E, EXMO, Приват24 BitcoinObmen Обменники валюты 143 11.01.2017 01:08
Bitcoin.org предупреждает: Bitcoin Core заинтересовались «правительственные хакеры» clipman77 Новости криптовалют 0 18.08.2016 19:25
Запущена новая биржа Bitcoin MonetaG, которая позволит покупать Bitcoin в 28 валютах Alex356 Новости криптовалют 0 16.06.2015 15:45
Директор Bitcoin Foundation:пока нет планов по финансированию развития Bitcoin Cor Alex077 Новости криптовалют 0 25.04.2015 14:54
Bitcoin Transaction Coordinator - первая попытка интеграции Bitcoin в ERP-системы Alex077 Новости криптовалют 0 27.05.2014 15:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Ставки на бирже бетфайр, vk.com/betfairprofi
От Алексей Криворучко в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Заработай на покере
От slp в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Заметки инвестора: "Как я потратил 5000$"
От Олег Кариев в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
Аватар lalabu
Хакеры научились предугадывать номера новых платежных карт
От lalabu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар god
PHP
От god в разделе «Веб-программирование»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube