Названы пять российских стартапов, которые получат от Ирландии по €50 тысяч

Крупнейшее госагентство Ирландии по развитию экспорта, предпринимательства и инноваций Enterprise Ireland объявило 5 стартапов из РФ, в которые будет инвестировано в текущем году по 50.000 евро.



Также этим стартапам будет обеспечена визовая и менторская поддержка в рамках программы «Competitive Start Up Fund».



Итак, в конкурсе для стартапов «Competitive Start Up Fund» проводимым госагентством Ирландии Enterprise Ireland победили такие 5 российских стартап-компаний:



1. Roborzoid - платформа для управления умными устройствами при помощи голоса и жестов;

2. Funbakers - разработчик игр;

3. Ringotel - облачный коммуникационный сервис;

4. GetCoder - SaaS-система для поиска, оценки и ранжирования разработчиков программного обеспечения в интернете;

5. Simon Litvinov - навигационный спутниковый сервис.



Всем этим стартап-компаниям будет предоставлена поддержка по программе «Competitive Start Up Fund». В рамках этой программы ее организаторы собирают заявки на участия в ней от заграничных (не ирландских) стартапов, которые согласны развивать свою деятельность из Ирландии в обмен на долю в 10%.



Российские стартапы впервые получили финансирование от Enterprise Ireland в 2015 г. За все время было инвестировано в 14 стартапов из России. Среди них стартап Countbox, который устанавливает счетчики посетителей магазинов, торговых центров, систем анализа уличных потоков. Компания получила инвестиции от Enterprise Ireland в сумме 250.000 евро. Также в числе 14 стартапов профинансированных госагентством Enterprise Ireland есть стартап Innalabs (производитель вибрационных гироскопов и акселерометров), который получил 1.000.000 евро.



В агентстве Enterprise Ireland сказали, что будут и далее продолжать привлекать стартапы из России в рамках программы «Competitive Start Up Fund».



По материалам:



