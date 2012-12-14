OPLOTT



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Как кошки могут "отобрать" у людей 8 млн долларов США



В столице государства Израиль, Тель-Авиве, конечно, есть свой престижный район и в нем также имеется улица с довольно дорогой недвижимостью под названием Михаль.



Так вот на этой улице, долгое время проживал в одиночестве 56-летний Ури Гилади, который, к сожалению, скоропостижно скончался несколько месяцев тому назад. Можно сказать, что это просто такая житейская история, но если бы не одно немаловажное обстоятельство. Господин Гилади в своё время сумел купить 7 квартир в этом доме и чтобы они не пустовали заселял туда арендаторов



Арендаторы и арендодатель поддерживал меж собой дружеские отношения, хотя некоторые успели прожить в выделенных под аренду квартирах всего несколько месяцев, но суть в другом. Как выяснилось уже после смерти Гилади, он оставил завещание, в котором фактически подарил свою недвижимость в виде сдаваемых ранее 5 квартир в указанном доме женщинам, которые там проживали или даже уже съехали (съехавших юристы сумели разыскать по почте).



Представляете каково было удивление и одновременно радость этих новых владельцев недвижимости - квартиры ведь дорогие, а это значит за них в случае чего можно получить приличные деньги. Однако не тут-то было!



Во-первых, у Галади всё-таки нашлись родственники, которые, конечно, стали утверждать, что пожилой человек был недееспособен когда оформлял своё завещание в пользу чужих ему людей, а значит оно просто недействительно и требует аннулирования.



Во-вторых, и это самое главное в этой истории, на что сильно упирают проявившиеся родственники покойного, так это то, что в завещании указано, что эти 5 квартир перейдут в собственность женщин, только если они возьмут под свою полную опеку несколько кошек, которые на тот момент жили в остальных 2-х пустовавших квартирах господина Ури.



Настырные родственники Гилади, взяли и наняли частного израильского детектива, который сумел доказать, что женщины всё же не вспомнили о кошках покойного, когда узнали о его смерти и более суток, никто из них так и не вошел в эти 2 квартиры, не принес им еды, питья и ничего не убрал за ними - получается кошки пострадали незаслуженно. В итоге они вообще куда-то исчезли из этих квартир и как уже заявил детектив: - эти 2 квартиры не посещались вообще никем уже вот как несколько месяцев. Таким образом, по утверждению родственников Ури, условия завещания были полностью нарушены и квартиры должны принадлежать им по праву.



Вообщем этот спор в итоге скоро будет рассматриваться в суде Тель-Авива и речь будет идти об очень приличной сумме. Почти 8 млн долл. США: в такую сумму были оценены эти наследуемые квартиры. Обе стороны сейчас готовят свои аргументы к суду, однако родственники Ури практически уверены в своей победе. Единственная загвоздка - а вдруг суд потребует доставить в зал заседаний тех самых пострадавших кошек? А где их взять, раз они пропали?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/587e0145b589f В столице государства Израиль, Тель-Авиве, конечно, есть свой престижный район и в нем также имеется улица с довольно дорогой недвижимостью под названием Михаль.Так вот на этой улице, долгое время проживал в одиночестве 56-летний Ури Гилади, который, к сожалению, скоропостижно скончался несколько месяцев тому назад. Можно сказать, что это просто такая житейская история, но если бы не одно немаловажное обстоятельство. Господин Гилади в своё время сумел купить 7 квартир в этом доме и чтобы они не пустовали заселял туда арендаторовАрендаторы и арендодатель поддерживал меж собой дружеские отношения, хотя некоторые успели прожить в выделенных под аренду квартирах всего несколько месяцев, но суть в другом. Как выяснилось уже после смерти Гилади, он оставил завещание, в котором фактически подарил свою недвижимость в виде сдаваемых ранее 5 квартир в указанном доме женщинам, которые там проживали или даже уже съехали (съехавших юристы сумели разыскать по почте).Представляете каково было удивление и одновременно радость этих новых владельцев недвижимости - квартиры ведь дорогие, а это значит за них в случае чего можно получить приличные деньги. Однако не тут-то было!Во-первых, у Галади всё-таки нашлись родственники, которые, конечно, стали утверждать, что пожилой человек был недееспособен когда оформлял своё завещание в пользу чужих ему людей, а значит оно просто недействительно и требует аннулирования.Во-вторых, и это самое главное в этой истории, на что сильно упирают проявившиеся родственники покойного, так это то, что в завещании указано, что эти 5 квартир перейдут в собственность женщин, только если они возьмут под свою полную опеку несколько кошек, которые на тот момент жили в остальных 2-х пустовавших квартирах господина Ури.Настырные родственники Гилади, взяли и наняли частного израильского детектива, который сумел доказать, что женщины всё же не вспомнили о кошках покойного, когда узнали о его смерти и более суток, никто из них так и не вошел в эти 2 квартиры, не принес им еды, питья и ничего не убрал за ними - получается кошки пострадали незаслуженно. В итоге они вообще куда-то исчезли из этих квартир и как уже заявил детектив: - эти 2 квартиры не посещались вообще никем уже вот как несколько месяцев. Таким образом, по утверждению родственников Ури, условия завещания были полностью нарушены и квартиры должны принадлежать им по праву.Вообщем этот спор в итоге скоро будет рассматриваться в суде Тель-Авива и речь будет идти об очень приличной сумме. Почти 8 млн долл. США: в такую сумму были оценены эти наследуемые квартиры. Обе стороны сейчас готовят свои аргументы к суду, однако родственники Ури практически уверены в своей победе. Единственная загвоздка - а вдруг суд потребует доставить в зал заседаний тех самых пострадавших кошек? А где их взять, раз они пропали?Специально для mmgp.ru

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