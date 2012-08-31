Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,368 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Курс биткоина устремился вверх на фоне слабеющего юаня

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:41
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,178
Благодарностей: 492
КП: 0.405
Курс биткоина устремился вверх на фоне слабеющего юаня
С утра вторника, 17 января, наблюдается новый виток роста стоимости биткоина. Начав рост около 03:00 GMT, всего за несколько часов криптовалюта подорожала примерно на 8%, в какой-то момент вплотную приблизившись к отметке в $900.

По данным Bitcoincity, наибольшая торговая активность в эти часы наблюдается на китайских биржах, в частности, на OKCoin. Также среди лидеров по объемам торгов две другие ведущие китайские биржи BTCC и Huobi. Можно предположить, что развивающиеся события напрямую связаны с начавшим снова дешеветь юанем.


Во вторник Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 0,17%.

За последние 14 месяцев национальная валюта КНР подешевела по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Международные эксперты опасаются, что из-за финансовой политики Китая могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Ранее НБК заявлял, что в 2017 году продолжит умеренную монетарную политику. Также регулятор намерен поддерживать уровень ликвидности, осуществлять кредитование с помощью наличных денежных средств, увеличить масштабы социального финансирования, улучшать и совершенствовать кредитную систему.

Brexit

Среди других факторов, которые могли оказать влияние на сегодняшний рост стоимости биткоина, можно назвать последние не самые радужные новости из США и Германии, а также разворачивающиеся события вокруг выхода Великобритании из состава Европейского Союза (Brexit)

Во вторник глава британского правительства Тереза Мэй выступит с речью перед иностранными послами в Лондоне. Ожидается, что в своем выступлении премьер-министр заявит, что Великобритания не будет «наполовину внутри, наполовину вне» ЕС, а также призовет к заключению «нового и равноправного партнерства» с Евросоюзом.

В прессе и в политических кругах полагают, что Мэй поддержит так называемый «жесткий Brexit — решительный разрыв с единым рынком Евросоюза ради получения полного контроля над британскими границами, над иммиграционными потоками и над экономическими вопросами.

Цитата:
«Намеки на ожидаемое содержание ее речи вызывают серьезное беспокойство. Похоже на то, что она имеет в виду «гонку на дно» — попытку привлечь инвестиции в Великобританию за счет снижения налогов, снижения зарплат, снижения стандартов регулирования в области прав трудящихся», —
заявила накануне глава правительства Шотландии Никола Стерджен.

На фоне этих ожиданий фунт стерлингов вновь упал, достигнув по отношению к доллару США самого низкого курса с октября прошлого года, когда британская валюта достигла 30-летнего минимума.

На момент публикации материала (09:00 GMT) биткоин торгуется в районе $880 при рыночной капитализации в $14,237 млрд.

__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Старый Сегодня, 16:52
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 666
Благодарностей: 47
КП: 0.080
Re: Курс биткоина устремился вверх на фоне слабеющего юаня
Расколбас продолжается. За пару часов на бирже можно как потерять так и заиметь неплохую сумму. А в связи с брекситом, евро же должно помочь биткоину расти?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Курс биткоина к рупии резко вырос на фоне денежной реформы clipman77 Новости криптовалют 0 18.11.2016 21:51
Китайские инвесторы покупают биткоин на фоне падения юаня bizneser Новости криптовалют 0 05.11.2016 20:51
Цена биткоина стремительно пошла вверх bizneser Новости криптовалют 8 24.10.2016 06:59
Курс биткоина преодолел двухлетний максимум на фоне спада на китайских фондовых рынка dengov Новости криптовалют 3 13.06.2016 23:46
Курс доллара пойдет вверх rimzon Новости в мире финансов и инвестиций 51 12.10.2015 20:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар upline
Что такое краудинвестинг?
От upline в разделе «Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru»
Аватара нет
Россия больше всех пострадает от собственного продуктового эмбарго
От Sashoua в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Свяжите меня с людьми плиз!
От Petr08 в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар Villa1981
В Дубае туристы будут платить налог уже с 31 марта
От Villa1981 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар clipman77
Изменение в коде биткоина требуют консенсуса: 4 уровня
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Частные инвестиции (Perfectman) - нет сайта
От Perfectman в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube