Курс биткоина устремился вверх на фоне слабеющего юаня

С утра вторника, 17 января, наблюдается новый виток роста стоимости биткоина. Начав рост около 03:00 GMT, всего за несколько часов криптовалюта подорожала примерно на 8%, в какой-то момент вплотную приблизившись к отметке в $900.
По данным Bitcoincity, наибольшая торговая активность в эти часы наблюдается на китайских биржах, в частности, на OKCoin. Также среди лидеров по объемам торгов две другие ведущие китайские биржи BTCC и Huobi. Можно предположить, что развивающиеся события напрямую связаны с начавшим снова дешеветь юанем.
Во вторник Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 0,17%.
За последние 14 месяцев национальная валюта КНР подешевела по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Международные эксперты опасаются, что из-за финансовой политики Китая могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.
Ранее НБК заявлял, что в 2017 году продолжит умеренную монетарную политику. Также регулятор намерен поддерживать уровень ликвидности, осуществлять кредитование с помощью наличных денежных средств, увеличить масштабы социального финансирования, улучшать и совершенствовать кредитную систему.
Brexit
Среди других факторов, которые могли оказать влияние на сегодняшний рост стоимости биткоина, можно назвать последние не самые радужные новости из США и Германии, а также разворачивающиеся события вокруг выхода Великобритании из состава Европейского Союза (Brexit)
Во вторник глава британского правительства Тереза Мэй выступит с речью перед иностранными послами в Лондоне. Ожидается, что в своем выступлении премьер-министр заявит, что Великобритания не будет «наполовину внутри, наполовину вне» ЕС, а также призовет к заключению «нового и равноправного партнерства» с Евросоюзом.
В прессе и в политических кругах полагают, что Мэй поддержит так называемый «жесткий Brexit — решительный разрыв с единым рынком Евросоюза ради получения полного контроля над британскими границами, над иммиграционными потоками и над экономическими вопросами.
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«Намеки на ожидаемое содержание ее речи вызывают серьезное беспокойство. Похоже на то, что она имеет в виду «гонку на дно» — попытку привлечь инвестиции в Великобританию за счет снижения налогов, снижения зарплат, снижения стандартов регулирования в области прав трудящихся», —
заявила накануне глава правительства Шотландии Никола Стерджен.
На фоне этих ожиданий фунт стерлингов вновь упал, достигнув по отношению к доллару США самого низкого курса с октября прошлого года, когда британская валюта достигла 30-летнего минимума.
На момент публикации материала (09:00 GMT) биткоин торгуется в районе $880 при рыночной капитализации в $14,237 млрд.