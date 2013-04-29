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Футбол. LIVE. Гол за коф 1.5

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Старый Сегодня, 15:31
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 544
Благодарностей: 103
КП: 0.206
Футбол. LIVE. Гол за коф 1.5
Протестирую простую идею - домашняя команда, являющаяся по кофу на п1 (меньше 2) фаворитом, забьет хотя бы 1 гол в матче.

Ставим примерно на 30 минуте первого тайма, если:
- хозяева не забили
- гости не забили более 1 мяча
- по статистике (владение, удары, угловые, ...) хозяева пытаются забить.

Финансовая стратегия - догон 5 шагов:
1 ставка - 0.58% от банка
2 - 2.24%
3 - 7.26%
4 - 22.34%
5 - 67.58%
то есть получаем прибыль с каждой, даже проигранной ставки, пока не продуем пятую.

Минимальный стартовый банк из расчета первой ставки в $0.21 - $36.61

Доступный баланс: $ 50.25
Цель: $74.42 (минимальный банк для 6 шагов)
__________________
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Метки
ставки, ставки на футбол, ставки онлайн, футбол
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