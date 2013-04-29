|
Футбол. LIVE. Гол за коф 1.5
Протестирую простую идею - домашняя команда, являющаяся по кофу на п1 (меньше 2) фаворитом, забьет хотя бы 1 гол в матче.
Ставим примерно на 30 минуте первого тайма, если:
- хозяева не забили
- гости не забили более 1 мяча
- по статистике (владение, удары, угловые, ...) хозяева пытаются забить.
Финансовая стратегия - догон 5 шагов:
1 ставка - 0.58% от банка
2 - 2.24%
3 - 7.26%
4 - 22.34%
5 - 67.58%
то есть получаем прибыль с каждой, даже проигранной ставки, пока не продуем пятую.
Минимальный стартовый банк из расчета первой ставки в $0.21 - $36.61
Доступный баланс: $ 50.25
Цель: $74.42 (минимальный банк для 6 шагов)