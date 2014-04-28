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За две недели 2017 года Цукерберг успел разбогатеть на $5 млрд

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За две недели 2017 года Цукерберг успел разбогатеть на $5 млрд


За первые две недели 2017 года состояние Марка Цукерберга увеличилось на 5 млрд долларов, что стало самым значительным ростом среди миллиардеров из списка Forbes, сообщает MarketWatch.

Издание также отмечает, что эта сумма компенсировала потери, которые основатель Facebook понес после победы Дональда Трампа на выборах в США. Внезапный скачок стоимости активов Цукерберга объясняется ростом акций Facebook.

В результате пятничных торгов они приблизились к рекордному уровню в $133, достигнутому в октябре, и достигли отметки $128,34. Вечером в понедельник, в 21:13 МСК, бумаги Facebook торгуются за $128,35 (+1,37%). (Цукерберг владеет пакетом в 410 млн акций компании.)

Сейчас состояние Цукерберга составляет 53,8 млрд долларов. Он занимает пятое место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступая лишь Биллу Гейтсу, Уоррену Баффетту, Джеффу Безосу и Амансио Ортеге. Евгения Сидорова
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