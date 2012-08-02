50,8 % мировых доходов сосредоточены в руках 8 людей

Реалии мира таковы, что богатые люди сосредотачивают в своих руках огромные суммы денег. Но в этом году все рекорды побиты — всего 8 человек владеют активами и собственностью, которая оценивается приблизительно в €400 млрд. Стоит отметить, что половина населения, а точнее 3,6 млрд людей имеют общее состояние в €384 млрд.
Это рекордный уровень разрыва между бедными и богатыми. В руках 8 богатейших людей планеты сосредоточен капитал, который превышает состояние половины населения планеты. Об этом официально заявили представители международной организации Oxfam, которая борется с уровнем бедности.
По официальной статистике, всего 1% мирового населения владеет и управляет 50,8% мировых доходов. Аналогичный доклад компании Oxfam прошлого года утверждал, что 62 миллиардера владеют тем же состоянием, что сейчас — 8 человек.
Oxfam просит лидеров стран бороться с этой проблемой. В случае увеличения капитала в руках богатых людей разрыв между богачами и бедными безвозвратно возрастет. Если бездействовать, ситуация приведет к нарастанию конфликтов в обществе.
Директор Oxfam Винни Бянима говорит: «Это до невозможности неприлично, когда в руках десяти людей находиться практически все мировое состояние, тогда как половина планеты выживает на $2 в день».
Специально для mmgp.ru