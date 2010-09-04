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Vino75 для цифрового магазина вин привлекла €1.5 млн инвестиций

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Vino75 для цифрового магазина вин привлекла €1.5 млн инвестиций



Итальянская компания Vino75 из Флоренции является стартапом вин и для онлайн платформы привлекла €1,5 млн. инвестиций.

Инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Invitalia и SICI Sgr, а также существующие нынешние акционеры, включая Андреа Мерлони, бывшего президента Indesit Group, Club Italia Investimenti 2 и Club Digitale.

Компания, которая размещена в Нана Бьянка во Флоренции, намерена использовать привлеченные средства для развития своей платформы на международном уровне и укрепления внутреннего рынка, для новых выделенных услуг в гостиницах, кафе, ресторанах.




Андреа Нарди Дей является генеральным директором компании Vino75, которая представляет цифровой винный магазин предлагающий более 1800 винных изделий от 600 производителей вин. Кроме того, компания предоставляет платформу, которая позволяет итальянским сельскохозяйственно-пищевым компаниям управлять своим бизнесом, оптимизировать цену вин и сроки поставок через платформу B2B для покупателей.

Vino75 недавно подписал соглашение о сотрудничестве с Alibaba - TMAll Direct на поставку вин от 10 итальянских виноделов на китайский рынок с планами на увеличение до 100 производителей вин.




В интернет-магазине предоставлены красные, белые, розовые, сладкие, сухие, премиум вина на любой выбор покупателя по доступной цене. Для постоянных клиентов существуют скидки до 40%. Большой выбор вин от лучших виноделов.



Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 15:15.
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горячие новости, инвестиции, стартап
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