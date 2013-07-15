Bloomberg опубликовал рейтинг инновационных экономик мира

Появился рейтинг инновационных экономик мира. В топ-15 вошли скандинавские страны. Кроме того, Россия установила антирекорд, опустившись сразу на 14 позиций. Украина потеряла только одну позицию, однако осталась на низком уровне.
Такой прогноз составили составили аналитики Bloomberg, новость передает «Пресса Украины».
В этом году лидерство в рейтинге удержала Южная Корея. Швеция поднялась на второе место. Германия заняла третье. Кроме того, в десятку вошли Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.
Худший показатель, а именно потерю сразу 14 позиций, показала Россия. Она переместилась на 26 место. Причиной этого, как объяснили аналитики, были санкции и падение цен на нефть. Кроме того, Украина потеряла только одну позицию, опустившись с 41 на 42 место. Стоит отметить, что всего в список вошло 50 стран.
Рейтинг Bloomberg учитывает расходы стран на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также их производительность, добавленную стоимость товаров, патенты и количества исследователей. За место в рейтинге боролось более 200 стран. Учитывая, что не все страны подали необходимые данные, список сократили до 78. В конечном итоге Bloomberg выбрал 50 лучших инновационных экономик.
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