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Заработок со Швейцарской международной компанией INTERCEPTION CORP ltd - лохотрон!

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Старый Сегодня, 13:48
#1
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Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,838
Благодарностей: 4,315

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Заработок со Швейцарской международной компанией INTERCEPTION CORP ltd - лохотрон!
Мошенники совершенствуются на глазах! Примером может служить "сотрудничество со Швейцарской международной компанией INTERCEPTION CORP ltd". Предложение размещено пока на двух сайтах interceptioncorp.ru и interceptioncorp.moneypeace.ru

На первый взгляд ничего подозрительного здесь нет: предлагается установить программу и с ее помощью зарабатывать от 100 до 300 рублей в час.

Подвох находится внизу сайта. Там находится ссылка "Оферта", которая почти не видна, т.к. практически сливается с фоном сайта. Но главное в содержании "Пользовательского соглашения и отказа от ответственности":



Если это соглашение прочитать внимательно, то становится понятно, что:
1. Получение прибыли не гарантировано!
2. Программа, которую предлагается скачать для заработка, оказывается предназначена исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях
3. Даже если вы не заметите это соглашение, в любом случае вы его принимаете!
4. Принимая соглашение, вы соглашаетесь, что мошенники не несут никакой ответственности за то, что вы потеряете деньги!

А деньги вы потеряете в любом случае! И первые деньги с вас потребуют сразу, как вы попадете в свой личный кабинет.
interceptioncorp.ru/akk.html
При попытке скачать программу нужно будет внести залог 200 рублей. И на этот залог на сайте предусмотрена партнерская программа!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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