Заработок со Швейцарской международной компанией INTERCEPTION CORP ltd - лохотрон!

Мошенники совершенствуются на глазах! Примером может служить "сотрудничество со Швейцарской международной компанией INTERCEPTION CORP ltd
". Предложение размещено пока на двух сайтах interceptioncorp.ru
и interceptioncorp.moneypeace.ru
На первый взгляд ничего подозрительного здесь нет: предлагается установить программу и с ее помощью зарабатывать от 100 до 300 рублей в час.
Подвох находится внизу сайта. Там находится ссылка "Оферта", которая почти не видна, т.к. практически сливается с фоном сайта. Но главное в содержании "Пользовательского соглашения и отказа от ответственности"
:
Если это соглашение прочитать внимательно, то становится понятно, что:
1. Получение прибыли не гарантировано!
2. Программа, которую предлагается скачать для заработка, оказывается предназначена исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях
3. Даже если вы не заметите это соглашение, в любом случае вы его принимаете!
4. Принимая соглашение, вы соглашаетесь, что мошенники не несут никакой ответственности за то, что вы потеряете деньги!
А деньги вы потеряете в любом случае! И первые деньги с вас потребуют сразу, как вы попадете в свой личный кабинет.
interceptioncorp.ru/akk.html
При попытке скачать программу нужно будет внести залог 200 рублей
. И на этот залог на сайте предусмотрена партнерская программа!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!