Microsoft поборется за рынок складных девайсов

В компании Microsoft решили запатентовать устройство "2 в 1", которое может выступать как планшетом, так и смартфоном. Новый патент, который недавно был опубликован, описывает складной планшетный компьютер на шарнирах. Устройство состоит из нескольких корпусов, способных проворачиваться вокруг собственной оси и в разложенном виде отображающих одну картинку сразу на двух экранах одновременно.
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Обычно потребители выбирают размер устройства, исходя из поставленных задач. Смартфоны в большей степени ориентированы на связь (звонки, сообщения), а планшеты покупаются для комфортного просмотра фильмов и веб-сёрфинга. Таким образом, в Microsoft предлагают концепцию одного универсального устройства, одинаково хорошо приспособенного для выполнения любых функций.
Примечательно, что Samsung и LG также готовятся к выпуску складных смартфонов, причём ориентировочно указывается даже срок их появления на рынке - вторая половина этого года или начало следующего.
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