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Голдман Сакс

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Старый Сегодня, 13:29
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,744
Благодарностей: 3,484
Записей в FX-блоге: 424
Подписок: 43

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Голдман Сакс
В этой теме буду из разных источников собирать информацию о сделках Голдман Сакс.

Goldman Sachs Group - американская транснациональная финансовая компания , которая занимается глобальными инвестиционно - банковскими услугами , управлением инвестициями , ценными бумагами и другими финансовыми услугами , в первую очередь с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 г. входит в Промышленный индекс Доу-Джонса.

В 2004 финансовом году чистая прибыль Goldman Sachs составила $4,55 млрд, активы под управлением — $452 млрд.
Goldman Sachs была основана в 1869 году. Компания сильно пострадала в кризис 2008, но была спасена правительством.

Бизнес компании поделён на 3 ключевых подразделения: инвестиционное банковское дело, биржевая торговля и управление активами и ценными бумагами.
Биржевая торговля и инвестиции составляют самый крупный из трёх сегментов деятельности банка, являясь также главным источником прибыли компании. Этот сегмент делится на три подразделения: инвестиции с фиксированным доходом, а также валютная и товарная деятельность (торговля кредитными продуктами, валютные и товарные сделки), торговля ценными бумагами и собственно инвестиционная деятельность.

Так как компания является очень крупным игроком на рынке форекс, я долгие годы отслеживаю информацию об их позициях в рынке. Не знаю, достоверна ли на 100% эта информация, но среднесрочные позиции компании очень часто приносят прибыль.
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Старый Сегодня, 13:34
#2
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,744
Благодарностей: 3,484
Записей в FX-блоге: 424
Подписок: 43

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Голдман Сакс
По фунту банк имеет пессимистический прогноз и ожидает жесткого Brexitа. Прогнозы аналитиков банка на 3, 6, и 12 месяцев составляют 1.20, 1.18 и 1.14 соответственно.

Несмотря на сильное падение мексиканского песо, в банке уверены, что в ближайшие 12 месяцев песо выростет на 13-19% относительно доллара США, поскольку протекционизм новой администрации Белого Дома будет отнюдь не таким агрессивным, как риторика Трампа.
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