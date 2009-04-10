В этой теме буду из разных источников собирать информацию о сделках Голдман Сакс.
Goldman Sachs Group - американская транснациональная финансовая компания , которая занимается глобальными инвестиционно - банковскими услугами , управлением инвестициями , ценными бумагами и другими финансовыми услугами , в первую очередь с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 г. входит в Промышленный индекс Доу-Джонса.
В 2004 финансовом году чистая прибыль Goldman Sachs составила $4,55 млрд, активы под управлением — $452 млрд.
Goldman Sachs была основана в 1869 году. Компания сильно пострадала в кризис 2008, но была спасена правительством.
Бизнес компании поделён на 3 ключевых подразделения: инвестиционное банковское дело, биржевая торговля и управление активами и ценными бумагами.
Биржевая торговля и инвестиции составляют самый крупный из трёх сегментов деятельности банка, являясь также главным источником прибыли компании. Этот сегмент делится на три подразделения: инвестиции с фиксированным доходом, а также валютная и товарная деятельность (торговля кредитными продуктами, валютные и товарные сделки), торговля ценными бумагами и собственно инвестиционная деятельность.
Так как компания является очень крупным игроком на рынке форекс, я долгие годы отслеживаю информацию об их позициях в рынке. Не знаю, достоверна ли на 100% эта информация, но среднесрочные позиции компании очень часто приносят прибыль.
По фунту банк имеет пессимистический прогноз и ожидает жесткого Brexitа. Прогнозы аналитиков банка на 3, 6, и 12 месяцев составляют 1.20, 1.18 и 1.14 соответственно.
Несмотря на сильное падение мексиканского песо, в банке уверены, что в ближайшие 12 месяцев песо выростет на 13-19% относительно доллара США, поскольку протекционизм новой администрации Белого Дома будет отнюдь не таким агрессивным, как риторика Трампа.