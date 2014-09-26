fair-game.info - Fair-Game

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Старт 11.01.2017
Fair-Game
Описание:
Социально финансовый проект FAIR-GAME является народной кассой взаимопомощи, где пользователи добровольно оказывают материальную помощь другим пользователям проекта, для дальнейшего получения помощи от других пользователей сообщества.
FAIR-GAME является площадкой для автоматизации действий пользователей и удобства совершения финансовой помощи, учет операций. Доходом проекта является получения комиссии с совершенных операций пользователями в процессе оказания финансовой помощи.
Инвестиционные планы:
1. Тариф 4% за 24 часа
Сумма вклада: 50.00 - 500.00 под 4.00% в день, сроком 1 день.
2. Тариф 130% за 5 дней
Сумма вклада: 501.00 - 1000.00 под 26.00% в день, сроком 5 дней.
3. Тариф 210% за 15 дней
Сумма вклада: 100.00 - 1000.00 под 14.00% в день, сроком 15 дней.
Платежные системы:
Payeer
Выплаты:
ручные
Реф.система:
5%
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