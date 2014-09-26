Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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fair-game.info - Fair-Game

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:27
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,659
Благодарностей: 71
КП: 0.052
fair-game.info - Fair-Game
Я не админ/владелец проекта

Старт 11.01.2017


Fair-Game

Описание:

Социально финансовый проект FAIR-GAME является народной кассой взаимопомощи, где пользователи добровольно оказывают материальную помощь другим пользователям проекта, для дальнейшего получения помощи от других пользователей сообщества.
FAIR-GAME является площадкой для автоматизации действий пользователей и удобства совершения финансовой помощи, учет операций. Доходом проекта является получения комиссии с совершенных операций пользователями в процессе оказания финансовой помощи.

Инвестиционные планы:


1. Тариф 4% за 24 часа
Сумма вклада: 50.00 - 500.00 под 4.00% в день, сроком 1 день.

2. Тариф 130% за 5 дней
Сумма вклада: 501.00 - 1000.00 под 26.00% в день, сроком 5 дней.

3. Тариф 210% за 15 дней
Сумма вклада: 100.00 - 1000.00 под 14.00% в день, сроком 15 дней.

Платежные системы: Payeer

Выплаты: ручные

Реф.система: 5%

Посмотреть/Зарегистрироваться

Наш депозит(листинг):

__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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