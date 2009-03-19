Устройство с дополнительными портами к MacBook Pro собрало на Kickstarter $1,7 млн

HyperDrive удалось привлечь $1,77 млн. от почти 20тыс. бекеров вместо запланированных $100 тыс.
Компания Apple, которая известна стремлением избавляться от лишних элементов в своих продуктах, оставила всего четыре Thunderbolt 3 USB-C порта и разъем для наушников в обновленной модели MacBook Pro. На этот раз такое «упрощение» не было оценено профессиональными пользователями, в особенности фотографами, использующими MacBook в качестве основного рабочего инструмента. Они сразу ощутили недостаток разъемов, а также неудобства от несовместимости с их текущими устройствами.
За решение данной проблемы взялась команда компании Sanho Copropation, которая создала устройство HyperDrive, добавляющее в MacBook Pro семь портов. Кампания по сбору средств для HyperDrive была запущена на Kickstarter 5 декабря. За сутки до ее окончания 20 тыс. бекеров перечислили на счет стартапа $1,77 млн., хотя изначально основатели рассчитывали на $100 тыс.
HyperDrive предлагает пользователю разъемы HDMI, два USB 3.1, SD и MicroSD, Thunderbolt 3 и USB-C со скоростью передачи данных в 50 Гбит/с, вместо двух из четырех портов ThunderBolt 3 USB-C. Алюминиевый корпус, в котором выпускается устройство, представлен в двух цветах, которые соответствуют расцветке MacBook.
Бекеры на Kickstarter смогли заказать себе HyperDrive по цене $49 за единицу, тогда как в ритейле его цена будет составлять $99. Первые заказы будут доставлены уже в феврале 2017 года.
Источник
.