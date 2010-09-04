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Финансовые трудности не помешали LeEco привлечь $2 млрд. инвестиций

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Финансовые трудности не помешали LeEco привлечь $2 млрд. инвестиций

Китайский девелопер Sunac China Holdings решился инвестировать немалую сумму средств в компанию, объявившую недавно о своих финансовых проблемах.

В обмен на инвестиции компания LeEco отдала Sunac China принадлежащие ей 8,61% акций Leshi Internet Information and Technology Corp Beijing, которая развивает онлайн-платформу le.com, 15% акций кинокомпании Le Vision Pictures и 33,5% производителя телевизоров Leshi Zhixin.

Sunac инвестировала в LeEco, так как намеревалась пополнить свой портфель компанией, связанной с технологическими инновациями и развитием потребительского рынка.

Сделка с LeEco откроет для Sunac дополнительные возможности по развитию бизнеса в таких сферах, как интеллектуальные аппаратные средства. Кроме этого Sunac сможет применять технологии LeEco в развитии рынка недвижимости.

Помимо Sunac примерно $261 млн. в LeEco инвестировали Huaxia Insurance и Le Ran Investment and Management Partners.

Отметим, что в ноябре прошлого года, со слов главы LeEco Цзя Юэтина стало известно о финансовых трудностях, которые испытывает компания, и которые повлияли на снижение темпов ее международной экспансии. Цзя Юэтин тогда отметил, что компания займется, прежде всего, сокращением своих расходов. В том же месяце глава LeEco рассказал о привлечении займа на $600 млн. на поддержку бизнеса.

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