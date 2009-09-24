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Непростые отношения SWIFT и блокчейна

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Непростые отношения SWIFT и блокчейна


SWIFT – глобальная платформа, объединяющая подавляющее большинство мировых банков, наконец решилась на создание приложения на блокчейне для проведения трансграничных денежных переводов.

В пресс-релизе от 12 января SWIFT анонсирует проект интеграции технологии блокчейна с открытым исходным кодом в собственные продукты. Цель проекта – создание Доказательства Концепции (PoC) приложения, способного в перспективе заменить так называемые счета типа ностро, на которых члены ассоциации вынуждены держать депозиты.

В случае успеха, блокчейн-приложение может стать шагом к исполнению давней мечты SWIFT – разморозке этих депозитов ко всеобщей выгоде.

Глава подразделения банковских рынков SWIFT Вим Реймекерс (Wim Raymaekers) разъяснил, как успешные испытания технологии распределенного реестра помогут повысить эффективность бизнеса для его клиентов.

В экспериментальном проекте PoC мы планируем использовать технологию блокчейна для синхронизации баз данных в реальном времени, чтобы дать возможность банкам в разных странах оптимизировать ликвидность.

В существующей сети из 11 000 финансовых организаций, SWIFT синхронизирует их счета с помощью платформы контроля дебита и кредита, обновляющейся раз в сутки, в конце каждого дня. Обслуживание счетов ностро составляет «существенную часть стоимости трансграничных платежей», – говорится в пресс-релизе. Реймекерс отметил, что точных оценок возможной экономии пока нет:

«Как раз это мы и собираемся выяснить по результатам эксперимента».

В частности, SWIFT планирует снизить стоимость сверок между независимыми базами данных, принадлежащих участникам межбанковской платформы, уменьшить операционные расходы и высвободить ликвидность для других инвестиций.

По всей видимости, проект PoC является частью более широкого исследования возможных решений на базе блокчейна.

Предыдущий проект имел целью исследование возможности переноса на блокчейн банковского стандарта ISO 20022 на основе корпоративного блокчейна с механизмом консенсуса, разработанным Eris/Tendermint. О его результатах ничего не известно.

В качестве основы для реализации нового проекта, разработчики выбрали Hyperledger – SWIFT входит в число участников консорциума разработчиков и операторов этой платформы. PoC состоит из корпоративного блокчейна с ограниченным доступом, подробными профилями пользователей и повышенными средствами защиты данных. В прошлом году конкурирующий консорциум R3CEV и 12 банков-участников уже тестировали аналогичный проект с использованием криптовалюты Ripple.

В проекте SWIFT, приложение будет интегрировано в уже работающую проприетарную платформу с инфраструктурой публичных ключей PKI (архитектура, основанная на подтвержденных цифровых подписях) и собственной системой идентификации SWIFT.

«Это всего лишь технология», – говорит Реймекерс. « Мы просто рассматриваем полезные свойства блокчейна»

Изменение позиции SWIFT

Интересно, что не далее чем месяц назад, Реймекерс высказывал крайне негативное отношение к технологии блокчейна, заявляя, что технология GPI, основанная на существующей банковской инфраструктуре, уже готова к использованию и не нуждается в блокчейне.

Попытки оптимизировать управление счетами ностро SWIFT предпринимал еще с 2003 года. В отчете от 2012 года, одним из авторов которого был Реймекерс, отмечалось что 80 крупнейших банков уменьшили количество ностро-счетов с 2003 года на 16% в Европе и на 11% в Америке, однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе их количество возросло на 4% за период 2005 - 2011 годы. Сильный толчок модернизации банковских платежей дал кризис 2007 года.

Теперь угроза вытеснения традиционных банковских технологий блочейном становится настолько серьезной, что вынудила такого высокопоставленного банковского менеджера, как Реймекерс, изменить свое мнение в пользу блокчейна. Очередное подтверждение известной максимы: «Если процесс остановить невозможно, то следует его возглавить».

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