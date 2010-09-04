Банки в прошлом году сократили долг перед НБУ на 29,3%

Задолженность банков перед Нацбанком по выданным кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года — 74,83 млрд грн. Это на 31,03 млрд грн (на 29,3%) ниже показателя на 1 января 2016 года, сообщает Finbalance.
В том числе в декабре объем задолженности по рефинансированию снизился на 4,9%.
Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос на 95,1% в декабре, но при этом снизился на 24,1% с начала года – до 68,17 млрд грн.
Банки за III квартал сократили долг перед НБУ на 4,2 млрд грн до 28,1 млрд грн.
В 2015 году банки вернули НБУ 8,2 млрд грн по выданным кредитам рефинансирования, сократив задолженность до 105,85 млрд грн.
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