|
Готовый среднепроцентник, по очень низкой цене
Продаю готовый для работы хайп проект, с 3 тарифами, на платформе CMS. Скрипт рукописный, тарифы 33-44-55 % в месяц (деп входит в выплату). Подключены платежные системы PM и Payeer, вывод средств ручной. С минимальными навыками программирования, вы легко сможете подключить и другие платежные системы. Дизайн сайта ближе к стандартному - деловому стилю (без наворотов), разработан и прикручен логотип, довольно скромный личный кабинет. Легенда уже написана, реферальная программа полностью прописана. Сайт готов к работе.
В подарок пришлю видео, с информацией о работе в админке (видеоинструкция). Вам нужно будет просто сменить кошельки платежных систем на свои. Хостинг оплачен на пол года вперед. Прикручена зеленая полоса. Цена вопроса 250 $.