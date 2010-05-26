Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Готовый среднепроцентник, по очень низкой цене

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Покупка и продажа скриптов хайпов, готовых хайп проектов и мониторингов. Разработка хайпов. Покупка и продажа любых сайтов хайп-тематики.
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Старый Сегодня, 13:16
#1
Любитель
 
Имя: Sofiya
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.12.2016
Сообщений: 147
Благодарностей: 16
КП: 0.000
Готовый среднепроцентник, по очень низкой цене
Продаю готовый для работы хайп проект, с 3 тарифами, на платформе CMS. Скрипт рукописный, тарифы 33-44-55 % в месяц (деп входит в выплату). Подключены платежные системы PM и Payeer, вывод средств ручной. С минимальными навыками программирования, вы легко сможете подключить и другие платежные системы. Дизайн сайта ближе к стандартному - деловому стилю (без наворотов), разработан и прикручен логотип, довольно скромный личный кабинет. Легенда уже написана, реферальная программа полностью прописана. Сайт готов к работе.

В подарок пришлю видео, с информацией о работе в админке (видеоинструкция). Вам нужно будет просто сменить кошельки платежных систем на свои. Хостинг оплачен на пол года вперед. Прикручена зеленая полоса. Цена вопроса 250 $.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
Sibirochka24 на форуме  
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